ANTALYA Yavrular karantinada büyüyor - Son Dakika

Yavrular karantinada büyüyor

ANTALYA Akvaryum bünyesinde tropik ve egzotik canlıların cam bölümlerde sergilendiği WildPark'ta dünyaya gelen üç Leopar Gecko ve iki kaplan bukalemun yavrusu, karantinada tutuluyor.

Antalya'da koronavirüs önlemleri kapsamında gecici süreliğine ziyarete kapatılan Antaya Akvaryum bünyesindeki Wildpark'ta yaşam tüm hızıyla sürüyor. Merkez içindeki teraryum denilen camdan bölmelerde tutulan 80 tür içinde 120'e yakın canlı yaşıyor. Nisan ayıyla birlikte doğumların başladığı Wildpark'ta, son olarak farklı ırklarda 5 yavru dünyaya geldi. Leopar Gecko adlı sürüngen yavrularının yanı sıra 2 de kaplan bukalemun yavrusu karantina bölümünde bakıma alındı. İki ay kadar karantinada kalıp daha sonra yetişkinler bölümüne alınacak olan canlılar, özel yemlerle besleniyor.

Wildpark Yaşam Destek Şefi Hakan Akdeniz tarafından 24 saat gözetim altında tutulan yavrular, hareketli olmalarıyla dikkat çekiyor. Hayatın dışarıda durduğunu fakat Wildpark içinde hızla devam ettiğini belirten Akdeniz, "Hayvanlarımızın bakımını en iyi şekilde yapıyoruz. Kış aylarında doğumlar başlıyor. Yavruların bakımını karantina odalarında yapıyoruz. Son olarak Leopar Gecko ile panter bukalemun yavruları dünyaya geldi. Birkaç ay içinde merkez içindeki özel camdan odalarda yaşayan yetişkinlerin yanına çıkaracağız. Fakat güçlenip belli bir büyüklüğe gelinceye kadar burada tutacağız" diye konuştu.