Son Dakika Haberleri: Antalya Yaya Geçidinde Ambulansın Çarptığı Öğretmen Öldü

Antalya Yaya Geçidinde Ambulansın Çarptığı Öğretmen Öldü

15 dakika önce

Yaya geçidinde ambulansın çarptığı öğretmen öldüANTALYA'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan öğretmen Burhanettin Şirin'e (52), ambulans çarptı.

Antalya Yaya Geçidinde Ambulansın Çarptığı Öğretmen Öldü, System.String[]
Yaya geçidinde ambulansın çarptığı öğretmen öldü

ANTALYA'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan öğretmen Burhanettin Şirin'e (52), ambulans çarptı. Çarpmanın etkisiyle 70 metre savrulan Şirin hayatını kaybetti.

Kaza, Konyaaltı ilçesi Batı Çevreyolu üzerinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Öğretmenlik yapan Burhanettin Şirin, Hurma Mahallesi'nden Liman Mahallesi'ne geçmek için Batı Çevreyolu üzerindeki yaya geçidini kullanmak istedi. Yaya geçidine çıkan Şirin'e, o sırada Kemer'den Antalya'ya hasta nakli yapan özel bir hastaneye ait 07 KCE 47 plakalı ambulans çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 70 metre savrulan Şirin'e ilk müdahaleyi ambulansta bulunan sağlık görevlileri yaptı. Şirin olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ambulansta bulunan hasta ise başka bir ambulansla hastaneye götürüldü. Olay yerine gelen polisin incelemesinin ardından Şirin'in cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 10:23 Kaynak: DHA

Antalya, 3. Sayfa
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