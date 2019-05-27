ANTALYA YAYLA YOLLARINDA KARLA MÜCADELE

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde karla kapalı olan yayla yolları iş makineleriyle açılıyor. İş makineleri yüksekliği yer yer 10 metreyi bulan kar kütlelerini yarıp açarken, göçe hazırlanan Yörüklerle bölge halkının yaylalara ulaşımı kolaylaştırılmaya çalışılıyor.Türkiye'nin Akdeniz kıyısına paralel Irak sınırına kadar uzanan en önemli dağ zinciri olan Toros Dağları'nın Antalya sınırında kalan kısmı, özellikle yazın Yörüklerin göç noktaları arasında yer alıyor. Yörükler yazın bunaltıcı havadan kurtulmak ve hayvanlarını yetiştirmek için bahar aylarında Torosların eteklerindeki yaylalara göç ediyor. Antalya'nın ilçelerinde bulunan birçok yaylaya ulaşım kış boyu yağan kar nedeniyle sağlanamıyor. Bahar aylarında karların erimeye başlamasıyla yaylalara ulaşım da açılıyor ancak bazı bölgelerde yoğun yağan kar nedeniyle yer yer 10 metreyi bulan karları temizlemek iş makinelerine düşüyor.KAR KÜTLELERİ TEMİZLENDİAkseki ilçesindeki yaylalarda da aynı durum yaşanıyor. Karların eridiği yaylalarda bazı yollar kendiliğinden açılırken, bazılarına ise Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi'ne bağlı iş makineleriyle müdahale ediliyor. Akseki'ye yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki 2300 rakımlı Göktepe Yaylası'na ulaşımı sağlayan yollardaki kar kütleleri iş makineleriyle yarılarak, temizlendi. Yayla yolları göçe hazırlanan Yörükler için hazır hale getirilirken, bölgedeki çalışmaların devam ettiği belirtildi.'SIKINTI ÇEKMEDEN YAYLAMIZA GELECEĞİZ'Manavgat'tan Göktepe Yaylası'na göçe hazırlanan hayvan yetiştiricisi Ramazan Keçer, Burası Akseki Göktepe Yaylası Yukarı Çenger Mahallesi. Yolumuz açılıyor Antalya Büyükşehir Belediyesi başkanına ve Kırsal Hizmetler başkanına çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Ayrıca Muhittin Böcek'e de çok teşekkür ediyorum. Yarın bir gün koyunlarımız gelecek. Sıkıntı çekmeden yaylamıza geleceğiz durum onu gösteriyor. Buralarda 3 metreyle 5 metre kar olan yerler var. Derelerde heyelan olan yerler var dedi.