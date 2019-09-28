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Antalya yaylacılara jandarmadan uyarı

59 dakika önce

Yaylacılara jandarmadan uyarıAntalya'nın Kumluca ilçesinde jandarma ekipleri sezonu kapatıp merkeze dönmeye hazırlanan yayla bölgelerindeki vatandaşları uyardı.

Yaylacılara jandarmadan uyarı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde jandarma ekipleri sezonu kapatıp merkeze dönmeye hazırlanan yayla bölgelerindeki vatandaşları uyardı.

Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Karagöl ve Gödene başta olmak üzere yayla bölgelerinden evlerine dönecek vatandaşları uyardı. Jandarma ekipleri, vatandaşlardan sezon dönüşü evlerinin kapılarını, pencerelerini güvenli şekilde kilitlemelerini isterken, bu şekilde hırsızlık olayları ve kanun kaçağı kişi veya kişilerin bu bölgelerde yaşamalarına ortam sağlanmayacağı bilgisini verdi.

Vatandaşlara evlerde yaşamsal gıda maddeleri, araç ve gereçlerini bırakmamaları, belli aralıklarla evlerini kontrol etmelerini tavsiye eden ekipler, kırık kilit, zorla açılmış kapı ve pencere olması halinde hiçbir şekilde içeri girmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp haber vermelerini, ayrıca bölgeye güvenlik kameraları yerleştirip, giriş çıkışları kontrol altına almalarını istedi.

Jandarma ekipleri bölgelerdeki cami, muhtarlık, market ve toplantı yerlerine de bildiriler asarak vatandaşlara uyarılarda bulundu. Vatandaşlar bilgilendirmeden dolayı teşekkür ederken, jandarmanın bölgeyi sürekli kontrol etmesinin kendilerine güven ve huzur verdiğini vurguladı.

Antalya yaylacılara jandarmadan uyarı

Jandarma, Kumluca, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 12:33 Kaynak: DHA
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