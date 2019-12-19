Antalya yayladaki başıboş eşeği kurtarıp, barınağa teslim ettiler - Son Dakika

Yayladaki başıboş eşeği kurtarıp, barınağa teslim ettiler

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde bir grup genç, ilçeye 50 kilometre uzaklıktaki yaylada başıboş bırakılan eşeği kurtardı. Eşeğe 'Muro' adını veren gençler daha sonra hayvan barınağına teslim etti.

Gazipaşa'ya yaklaşık 50 kilometre mesafedeki 1600 rakımlı Gökkuzluk Yaylası'nda başıboş eşek bulunduğunu sosyal medya aracılığıyla öğrenen Selçuk Aslan ve arkadaşları, kış koşullarında eşeğin hayatta kalamayacağını düşünerek, hayvanı kurtarmaya karar verdi. Minibüsleriyle bu sabah saatlerinde yola çıkan grup, yaklaşık 2 saatlik yolculuk sonrası yaylaya ulaştı. İlk karın düştüğü yaylada yaklaşık 1 saatlik aramalar sonucu eşeği bulan grup, minibüse bindirdikleri hayvanı ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'na getirdi. Meydanda hayvanseverler tarafından karşılanan grup, 'Muro' adını koydukları eşekle hatıra fotoğrafı çektirdi. Eşek daha sonra Alanya'ya bağlı Demirtaş Mahallesi'ndeki hayvan barınağına teslim edildi.

'İNSANLIK GÖREVİMİZİ YAPTIK'

Eşeği kurtarma çalışmasına öncülük eden Selçuk Aslan, 2-3 gün önce sosyal medyada paylaşım ve fotoğraf gördük. Eşeği oraya bırakmışlar. 1 ay içinde ölecek, Gökkuzluk Yaylası'nda karın içinde. Don olayı var. Eşek bir ayda ya kurtlara yem olacaktı ya açlıktan ya da donarak ölecekti. Biz de arkadaşlarımla birlikte 'getirelim' dedik. Hiçbir yerden yardım istemedik. İnsanlık görevimizi yaptık. Bu sabah yola çıktık ve öğlene bulabildik. Durumu iyiydi. Teslim ettiğimiz yerde veteriner kontrolünden geçecek. İnsanlığın kanayan yarası bu. Biz bunu göstermek için Cumhuriyet Meydanı'na getirdik. Hayvanlar yalnız bırakılmasın. Onlar da Allah'ın yarattığı canlı. Sahipsiz kalmasın, ölüme terk edilmesinler dedi.

Sosyal medyada paylaşım yapıp eşeğin ölüme terk edildiğini duyuran Musa Şerif ise Birlikte organize olduk. Hayvansever herkes vesile oldu. Selçuk kardeşimiz de ekibiyle birlikte gidip eşeği kurtarıp getirdi diye konuştu.