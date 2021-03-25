ANTALYA Yedi ülkenin gündemi, terörle mücadele ve Covid-19 - Son Dakika

ANTALYA Yedi ülkenin gündemi, terörle mücadele ve Covid-19

25.03.2021 12:01

Yedi ülkenin gündemi, terörle mücadele ve Covid-19 (2)DİĞER ÜLKELERİN TEMSİLCİLERİ'Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi Dördüncü Parlamento Başkanları Konferansı'nda, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ardından konuk ülkelerin temsilcileri konuştu.

Yedi ülkenin gündemi, terörle mücadele ve Covid-19 (2)

DİĞER ÜLKELERİN TEMSİLCİLERİ

'Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi Dördüncü Parlamento Başkanları Konferansı'nda, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ardından konuk ülkelerin temsilcileri konuştu. Afganistan, Irak ve Pakistan heyetleri konferansa fiziki olarak iştirak ederken, Çin, İran ve Rusya ise çevrimiçi katıldı. Konuşmaların ardından katılımcı ülkelerin temsilcileriyle aile fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi. ÇİN: 3 AYDA PANDEMİYİ KONTROL ALTINA ALDIK

Toplantıya çevrimiçi katılan Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Li Zhanshu, 3 ayda pandemiyi kontrol altına aldıklarını ve 10 milyon doz aşıyı ülkelere gönderdiklerini söyledi. Aşının kullanımı konusunda Çin'in üzerine düştüğünü yaptığını belirten Zhanshu, "Damgalama ve Covid-19 virüsünün politikleştirilmesine karşı durmalıyız. Terörizm, ayrımcılık ve aşırıcılığın önündeki tedbirleri artırmalıyız. Terörizme karşı ortak bir irade ortaya koymalı. Organize suçlarla da mücadele etmeliyiz. Bunu yaparken de ülkelerin sınırlarına saygı duymalıyız" dedi.

İRAN: COVİD-19 TERÖRİZMİN YAYILMASI İÇİN ZEMİN HAZIRLADI

Konferansa video mesajla katılan İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, koronavirüsün terörizmin yayılmasına etki sağladığını belirterek, şunları söyledi:

"Covid-19 terörizm ve radikalizmin yayılması için daha fazla zemin hazırladı. Teröristler daha fazla korku ve nefret yaratıp yeni üyeler cezbetmeye çalışıyor. Terörizm de aynı virüs gibi masum insanları canını almakta sınır tanımıyor. Virüsle mücadele bir veya birkaç ülkenin mücadele konusu değilse terörizm de tüm ülkelerin mücadele konusu olmalıdır. İran İslam Cumhuriyeti her zaman terörizmle mücadelede oldu. ABD ve sahte siyonist rejimi başta olmak üzere bazı ülkeler amaçlarına ulaşmak için terörleri kullanıp bundan da hiç çekinmiyorlar."

PAKİSTAN: AŞILARA EŞİT ŞEKİLDE ULAŞILMASINI TEMİN ETMEK ZORUNDAYIZ

Tüm dünyada Covid-19 virüsünün sağlık, sosyal ve finansal alanda zorluklar getirdiğini belirten Pakistan Milli Meclis Başkanı Asad Qaıser, "Global krizlerde olduğu gibi bunların etkisi gelişmekte olan ülkelerde görülüyor. Finansal kısıtlamalara rağmen Pakistan hükümeti 8 milyar dolarla işletmeler ve haneleri desteklemektedir. İnsanların aşılara eşit bir şekilde ulaşmasını temin etmek zorundayız. Aşı global bir eşya olarak tanımlanmalıdır. Pakistan çok uzun zamandır terörizmin mağduru olmuştur. 126 milyar dolar zarara uğradık. Çok şükür üstesinden başarıyla geliyoruz. Biz her zaman barış ve refahtan yanayız. Afganistan'daki barışın bölge için yararlı olacağını düşünüyoruz" dedi. AFGANİSTAN: TERÖRİZM TÜM DÜNYADA EN BÜYÜK TEHLİKE

Afganistan'dan iki isim konuşma yaptı. Afganistan Halk Meclis Başkanı Mir Rahman Rahmani, terörizmin tüm dünyada en büyük tehlike olduğunu belirterek, "Bu çeteler dünyanın maddi ve manevi kaynaklarını yok etmeyi amaçlamıştır. Afganistan halkı zor günler geçiriyor" dedi. Terörün mağduru bir ülkenin temsilcisi olarak burada bulunmaktan onur duyduğunu belirten Afganistan Senato Başkan Yardımcısı Mohammad Akbar Stanıkzaı ise "Teröre karşı ortak bir mücadele yürüteceğimiz meclisler olarak el ele mücadele edecektik ama koronavirüs engeliyle karşılaştık. 100 binlerce gencimizi son 10 yılda teröre kurban verdik. Terör belasına karşı her türlü girişimin içinde yer almaya çalışıyoruz. Güvenlik kuvvetlerimiz teröristleri bölgemizden kazımak için her gün canla başla mücadele ediyor. Terörün ve güvenlik yoksunluğunun ne gibi zararlar verdiğinin farkındayız" diye konuştu.

IRAK: TERÖRÜN KAYNAKLARININ KURUTULMASI ELZEM

Irak Temsilciler Meclisi Güvenlik ve Savunma Komitesi Başkanı Muhammad Ridha Al Haidar, terör ve radikalizmin, bölgenin uzun yıllardır süren sıkıntısı olduğunu belirterek, "Irak uzun yıllardır terörizmle ve radikalizmle çok çetin mücadele vermiştir. Irak'ın bütün bileşenleri bu terörden nasibini almıştır. 100 binlerce kişi katledilmiş, evlerinden edilmiş, kadınlarına tecavüz edilmiş. Irak'a çok bedeller ödetilmiştir. Terörün kaynaklarının kurutulması elzemdir. Bütün ülkeleri kendi aralarında işbirliği içinde bulunmaya ve terörden en çok zarar görmüş ülkelere yardım edilmesi çağrısında bulunuyorum. Silah stokları yapmalarına karşı durmamız gerekiyor. İnsanlar organlarını kaybetmiştir, bizler de şehitler verdik" dedi.

RUSYA: AŞI BAŞVURUSU 1.2 MİLYAR DOZ

Koronavirüsle ilgili üçüncü dalgada işbirliğine ihtiyaç olduğunu söyleyen Rusya Federasyonu Devlet Duması Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Rusya'nın her zaman bu yönde çalışmalar yürüteceğini söyledi. Slutskiy, "Rusya Covid-19 ile mücadelede bölge ortaklarıyla çalışmalarına devam edecektir. Rusya'da 3 aşı geliştirildi. Bugün itibariyle aşı için başvuru sayısı 1 milyar 200 milyon doz üzerinde" diye konuştu.

ANTALYA Yedi ülkenin gündemi, terörle mücadele ve Covid-19
ANTALYA Yedi ülkenin gündemi, terörle mücadele ve Covid-19
ANTALYA Yedi ülkenin gündemi, terörle mücadele ve Covid-19
ANTALYA Yedi ülkenin gündemi, terörle mücadele ve Covid-19

Terörle Mücadele, Mustafa Şentop, Koronavirüs, Parlamento, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Yedi ülkenin gündemi, terörle mücadele ve Covid-19 - Son Dakika


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