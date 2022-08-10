Vali Ersin Yazıcı, Antalya Yeminli Mali Müşavirler Odası'nı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Ersin Yazıcı, Antalya Yeminli Mali Müşavirler Odası'nı ziyaret etti

10.08.2022 16:42
Vali Ersin Yazıcı, Antalya Yeminli Mali Müşavirler Odası'nı ziyaret etti

Antalya Yeminli Mali Müşavirler Odası'nı ziyaret eden Vali Ersin Yazıcı, yeminli mali müşavirlerin çalışmaları hakkında bilgi aldı, sorunlarını dinledi.

Antalya Yeminli Mali Müşavirler Odası'nı ziyaret eden Vali Ersin Yazıcı, yeminli mali müşavirlerin çalışmaları hakkında bilgi aldı, sorunlarını dinledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ersin Yazıcı, Antalya Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Ahmet Kahramanoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, kültürel yapıları, antik kentleri ile dünyanın en çok tercih edilen turizm merkezlerinden birisi olan Antalya'yı şehrin dinamikleriyle iletişim içinde olarak yönetmeyi istediğini belirten Yazıcı, "Antalya büyük bir şehir. Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinden biri. Antalya'yı şehrin dinamikleriyle iletişim içinde olarak yönetmek birinci hedefim. Bu kapsamda sık sık odalarımızı ve esnafımızı ziyaret ederek şehirdeki sorunları ve talepleri yerinde dinliyorum. Bundan sonra da şehrin nabzını tutmak adına oda ve esnaf ziyaretlerine devam edeceğim. Şehrimizi el birliğiyle daha da iyi noktalara taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Kahramanoğlu da Vali Yazıcı'nın ziyaretinden memnuniyet duyduklarını kaydetti.

YORUMLAR
500
Yanan ormanlık alanlardan 60 yıldır toplanan böcekler bu müzede sergileniyor Yanan ormanlık alanlardan 60 yıldır toplanan böcekler bu müzede sergileniyor BİNA SAKİNLERİ İLE İŞLETMELER ARASINDA 'ORTAK ALAN' SORUNU BİNA SAKİNLERİ İLE İŞLETMELER ARASINDA 'ORTAK ALAN' SORUNU
Kaynak: AA

Ersin Yazıcı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Ersin Yazıcı, Antalya Yeminli Mali Müşavirler Odası'nı ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:31 Donald Trump, yemin altında sorgulanmadan önce sosyal medyadan tepki gösterdi: Muz cumhuriyeti
16:11 Şarkıcı Yeliz, 6 sene yaşadığı korkunç şiddeti anlattı: Saçım etimden kopmuştu
16:11 Pençe-Kilit bölgesinden kötü haber! Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek şehit oldu
15:41 Başına 2500 dolar ödül veriliyor! Üniversiteliler, 5 metre uzunluğundaki 104 kiloluk Burma pitonunu yakalamayı başardı
15:40 ABD'de enflasyon rakamları temmuz ayında yüzde 8,5'e geriledi
15:37 Amerikalı kadın turist, Fransa'da girdiği umumi tuvalette tecavüze uğradı! Ülkede kaçak yaşadığı tespit edilen zanlı yakalandı
15:37 Fenerbahçe forvet transferinde tanıdık bir ismi gündeme aldı: Michy Batshuayi
16:08 Suudi Arabistan'ın Mısır Büyükelçisi konferansta konuşma yaparken yaşamını yitirdi
15:18 Muharrem İnce: 6'sından biri çıkıp da ben bu Erdoğan'ı yenerim diyemiyor
14:49 AFAD'dan İstanbullulara kuvvetli yağış uyarısı: Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 16:43:15. #1.13#
SON DAKİKA: Vali Ersin Yazıcı, Antalya Yeminli Mali Müşavirler Odası'nı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement