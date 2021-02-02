Antalya yeni düzenlemelerle gerçekleşecek fuarlara hazırlanıyor - Son Dakika

Antalya yeni düzenlemelerle gerçekleşecek fuarlara hazırlanıyor

02.02.2021 11:11

İş dünyasında ticari bağlantıların kurulmasında etkin rol alan ve geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yapılamayan fuarlar, bu yıl yeni düzenlemelerle geri dönüyor.

İş dünyasında ticari bağlantıların kurulmasında etkin rol alan ve geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yapılamayan fuarlar, bu yıl yeni düzenlemelerle geri dönüyor.

Bu yıl fuarlar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince (TOBB) belirlenen "Kovid-19 kapsamında kapalı alanlarda düzenlenecek olan fuarlarda alınacak önlemler ve uyulması gereken kurallar" eşliğinde kapılarını açacak.

Dünyanın her yerinden turist ağırlayan Antalya, fuar ve kongre organizasyonlarıyla da yerli ve yabancı iş insanları arasında köprü kuruyor.

Geçen yıl salgın nedeniyle sadece bir fuara ev sahipliği yapabilen Antalya, bu yıl 16 ulusal ve uluslararası fuara hazırlanıyor.

Fuarlara Kovid-19 düzenlemesi

Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ (ANFAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, AA muhabirine, geçen yıl salgın nedeniyle son fuarı ocakta yaptıklarını hatırlattı.

Vakaların azalması ve aşılama çalışmalarıyla fuar sektörünün de hareketlendiğini aktaran Bıdı, salgının halen gündemde olduğunu, güvenli fuarın düzenlenebilmesi için de kapalı alanlarda gerçekleştirilecek organizasyonlarda alınacak önlemler ve uygulanması gereken kuralların belirlendiğini kaydetti.

Fuarlarda yeni düzenlemelere gidileceğine değinen Bıdı, birbirine bitişik stantların, stant duvarı ya da bölme ünitesi ile ayrılacağını, stantlar arasındaki koridorların ise en az 3 metre genişliğinde olacağını bildirdi.

Fuar alanında katılımcılar, görevliler ve ziyaretçiler dahil kişi sayısının 10 metreye bir ziyaretçi olacak şekilde sınırlandırılacağını aktaran Bıdı, "40 bin metrekare fuar alanıyla ihtiyaç duyulan sosyal mesafeyi sağlayarak en güvenli ortamı sunacağız." dedi.

Bıdı, havalandırma, sosyal mesafe düzenlemesi, yoğunluk kontrolü, HES uygulaması, hijyen malzemeleri dağıtımı, maske temini, giriş güvenliği gibi tüm sağlık önlemlerinin de uygulanacağını belirtti.

İhtisas fuarlarında stantların yanı sıra panel ve konferansların da büyük önem taşıdığını anlatan Bıdı, bu organizasyonlar için de gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.

Gerekli tedbirlerin alındığına dair denetlemelerin yapıldığını, kendilerine fuar düzenlenebileceğine dair sertifika verildiğini ifade eden Bıdı, "TOBB bize 'Şu kurallar olacak' dedi, birebir uyguladık hatta birkaç adım daha ileri gittik, sertifikamızı aldık. Hijyenik ve güvenli ortamda fuarlarımızı gerçekleştirmeye hazırız, ziyaretçilerimiz ve firmalarımız rahatlıkla gelebilirler. Türkiye'yi ve dünyayı buraya bekliyoruz. Antalya, dünyanın en güzel şehridir, buraya gelen mutlu olur ve enerji alır." diye konuştu.

Antalya fuar takvimi

Bu arada yıl içinde Antalya'da düzenlenecek fuarların tarihleri de belirlendi.

Buna göre fuar takvimi, eş zamanlı düzenlenecek Uluslararası Gastronomi Festivali (Gastroantalya), Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları (32. Hotel Equipment), Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı (28. FoodProduct) ile başlayacak. Üç fuar, 16-19 Mart döneminde ANFAŞ'ta gerçekleştirilecek.

3. Yaş Sebze Meyve, Depolama, Ambalaj ve Lojistik Fuarı (INTERFRESH) 8-10 Nisan'da, Otel, Pazarlama, Reklam, Halka İlişkiler, İnsan Kaynakları, Ticaret Pazarlama Fuarı 26-27 Nisan'da, İç Giyim Fuarı 20-23 Mayıs'ta düzenlenecek.

16. Uluslararası İş ve İnşaat Makina, Teknoloji ve Ekipmanları İhtisas ile 2. Vinç, İstif Makineleri, Platform, Proje Taşımacılığı İhtisas fuarları 2-6 Haziran'da organize edilecek.

Süs Bitkileri Peyzaj, Bahçecilik ve Üretim Teknolojileri Fuarı (FLORA EXPO) 22-25 Eylül'de, Güzellik, Kozmetik ve Kişisel Bakım ile Kozmetik, Saç ve Kuaför Ekipmanları fuarları da 30 Eylül-3 Ekim döneminde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Enerji Teknolojileri Fuarı 13 - 15 Ekim'de, 11. Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) 20-24 Ekim'de ve 20. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı (GROWTECH) 24-27 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Antalya yeni düzenlemelerle gerçekleşecek fuarlara hazırlanıyor
Antalya yeni düzenlemelerle gerçekleşecek fuarlara hazırlanıyor
Antalya yeni düzenlemelerle gerçekleşecek fuarlara hazırlanıyor
Antalya yeni düzenlemelerle gerçekleşecek fuarlara hazırlanıyor

Türkiye, Antalya, Ekim, Fuar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Antalya yeni düzenlemelerle gerçekleşecek fuarlara hazırlanıyor - Son Dakika Ekonomi


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