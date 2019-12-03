Antalya yeni icra dairesinin açılışı yapıldı

Adalet Bakanlığı'nca başlatılan "İcra Dairelerinin Etkinliğinin Arttırılması Projesi" kapsamında, Antalya Yeni İcra Dairesi açıldı.



Antalya Adliyesi Ek Hizmet Binası'ndaki törene, Adalet Bakanlığı İcra İşleri Daire Başkanı Alim Polat, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Yaşar, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Rıza Can, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Orhan Özdemir, 1. İdare Mahkemesi Başkanı Kamil Ergün, Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, Antalya Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanı Haydar Kılınç, Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Mehmet Karakaya, Ali Güllü, hakimler, cumhuriyet savcıları, avukatlar, icra dairelerinin müdürleri ve personeli katıldı.



"Hızlı ve etkili bir hizmet sunulacaktır"



Antalya İcra Müdürlüğü olarak faaliyete başlayacaklarını belirten İnal, "Yeni İcra Dairesi Modelinde, birden fazla icra dairesi modeli kaldırılarak; Genel İcra Dairesi, Gayrimenkul Satış İcra Dairesi, Abonelik Sözleşmeleri İcra Dairesi ve Banka Alacakları İcra Dairesi olmak suretiyle tek bir icra dairesi çatısı altında toplanmıştır. Böylece hizmetlerin uzmanlaşmış alt birimler eliyle yürütülmesi amaçlanmaktadır. Bu itibarla yapmış olduğumuz açılış yeni bir icra dairesinin açılışı olmayıp, mevcut icra dairelerimizin tek çatı altında toplanmasıdır. İcra dairelerinde bütünlüğün, koordinasyonun ve mükemmelliğin hedeflendiği Yeni İcra Modeli ile vatandaşlarımıza daha hızlı ve etkili bir hizmet sunulacaktır" dedi.



Yeni İcra Dairesi Modelinin uzmanlaşma, karar alma süreçlerinde hızlılık, hata sayısının azalması konularında klasik icra modelinden çok daha kullanışlı olacağını kaydeden İnal, uygulanacak olan modelde avukatın, avukat yardımcılarının ve dosya taraflarının adliyedeki icra takiplerine ilişkin mesailerinin en aza ineceğini belirtti.



İnal şöyle konuştu:



"Bu sistemin asgari düzeyde fiziki iş ve kırtasiye malzemesi gerektirmesi, ekonomik yönden önemli tasarruflar sağlayacaktır. Yeni İcra Dairesi Modeli ile tüm dosyalardaki evrak taranarak, UYAP sistemi aracılığıyla elektronik ortamda ulaşılmasına olanak sağlanacaktır. Pilot icra projemizde görevli tüm personel ve müdürlerimiz ile diğer tüm adliye personelimizden en önemli ricamız ve talebimiz adliyeye gelen vatandaşlarımıza nezaketle davranmaları ve hızlı bir şekilde işlemlerinin yapılmasıdır"



Adalet Bakanlığı'nın, icra sisteminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine büyük önem verdiğini dile getiren Alim Polat ise, "Yaptığımız çalışmaları desteklemekte ve bizi teşvik etmektedirler. Adalet dediğimiz zaman adaletin tecellisi için hukuk sistemimizde iki birim öne çıkıyor, birincisi mahkemeler yani yargılama ayağı, ikincisi bunların uygulanması yani infaz ayağı. Mahkemeler yargılama ayağında bir hakkın tespitini yapıyorlar ancak adaletin tecellisi için bir hakkın tespiti yetmiyor, önemli olan bu hakkın sahibine teslim edilmesi, yerine getirilmesi gerekiyor. İşte bu noktada icraların önemi ortaya çıkıyor. Yani icralar adalet için bir insanın iki elinden biri, iki ayağından biri, iki gözünden biri mahiyetindedir. Eğer bu sistem düzgün çalışmıyorsa adalet sistemi sakat kalacaktır. Dolayısıyla burada icralara gereken önemin verilmesi, her alanda desteklenmesi, farkındalığının oluşturulması gerekmektedir. Bu kapsamda icra daireleri etkinliğini artırırken yeni bir sistem deniyoruz. Bunun içinde Avrupa Birliği bünyesinde İspanya Hükümeti ile birlikte yürütmekte olduğumuz icra dairelerinin etkinliğinin arttırılması projesi kapsamında büyük ölçekli mahallerde uygulanacak olan modeli Antalya ilinde faaliyete geçiriyoruz. Bu Yeni İcra Dairesi Modeli ile birlikte vatandaşlarımıza daha hızlı ve kaliteli bir hizmet sunulacaktır. Yeni icra dairemiz hepimize hayırlı olsun" diye konuştu. - ANTALYA