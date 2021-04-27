ANTALYA YENİ MEZUN MÜHENDİSLERE İŞ GARANTİLİ EĞİTİM PROJESİ - Son Dakika

ANTALYA YENİ MEZUN MÜHENDİSLERE İŞ GARANTİLİ EĞİTİM PROJESİ

27.04.2021 14:49

ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) asansör ve yürüyen merdiven üretimi yapılan AKE Asansör, iş deneyimi olmayan yeni mezun mühendislere üç aylık Mesleki Eğitim Projesi'nin ikincisini başlattı.

ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) asansör ve yürüyen merdiven üretimi yapılan AKE Asansör, iş deneyimi olmayan yeni mezun mühendislere üç aylık Mesleki Eğitim Projesi'nin ikincisini başlattı. Eğitim sonucu isteyenler fabrikada istihdam ediliyor.

Üniversiteden yeni mezun olmuş gençlerin iş ararken karşılarına çıkan en büyük sorunlardan biri deneyim. Antalya OSB'de uzun yıllardır asansör ve yürüyen merdiven üretimi yapan AKE Asansör firması, yeni mezun gençlere deneyim kazandırmak için mesleki eğitim programları düzenliyor. İlkini geçen yıl düzenleyen firma, üniversitelerin endüstri, makine, elektrik-elektronik ve mekatronik mühendisliği bölümlerinden 18 yeni mezun genç mühendisi, eğitimleri tamamlandıktan sonra işe aldı.

YÜZDE 30'U KADIN

İkincisi başlatılan ve 3 ay süren eğitim programına Türkiye genelinden 700 başvuru yapıldı. 23 yeni mezun seçilerek, fabrikada asansör ve yürüyen merdiven üretiminin tüm alanlarında üç ay boyunca eğitiliyor. AKE Asansör Mesleki Eğitim Projesi koordinatörü Zeynep Yalçıner, genç mühendislerin 3 ay boyunca asansör ve yürüyen merdiven alanlarında hem teorik hem pratik bilgiler edindiğini söyledi. İkinci etap için 700 başvuru arasından 23 kursiyer seçildiğini kaydeden Yalçıner, kursiyerlerin yüzde 30'unu genç kadın mühendislerin oluşturduğunu dile getirdi.

DENEYİM FIRSATI

Yeni mezun mühendislerin istihdamı için firmalara çok önemli görevler düştüğünü anlatan Yalçıner, "Bizler onlara fırsat sağlamalıyız ki deneyim isteyebilelim. Projenin ilkini başarıyla tamamlayan 18 genç mühendisi bünyemize aldık. Yılda 40 mühendis istihdam edecek kontenjanımız var. Türkiye'de hem üretim hem montaj hem de teknik servis işi yapan tek Türk markası firmayız. Deneyimsiz mühendislere deneyim kazandıran projemizi tamamlayan genç arkadaşlarımız bizimle çalışabileceği gibi memleketlerine dönebilir ve kendi firmalarını da açabilirler, onlara bayilik verebiliriz ya da başka asansör ve yürüyen merdiven firmasında çalışabilirler" dedi.

OKULDA EDİNEMEYECEKLERİ BİLGİLER

Projeye yoğun talep aldıklarını anlatan yürüyen merdiven ve engelli sistemleri proje tasarım yöneticisi Ercan Tirikon, genç mühendisler için eşsiz bir fırsat olduğunu belirterek, "Mühendis arkadaşlarımız yürüyen merdiven departmanında dönüşümlü olarak kaynak, montaj ve lojistik birimlerinde görev aldı. Böylelikle yürüyen merdivenin her safhasında bulundular. Bunlar okulda edinemeyecekleri ve kendilerine çok şey katarak, farklı sektörlerde de olsa kullanabilecekleri bilgi ve tecrübeler" diye konuştu.

TEORİK BİLGİLER UYGULANIYOR

Genç mühendislere işin mutfağında pratik ve teorik bilgilerini aktif paylaşma imkanı sağlayan bir proje olduğunu kaydeden kalite müdürü Selçuk Alkan, üretimin yanı sıra yalın kavram, yalın üretim, 5S, kaizen, süreç yönetimi, zaman etüdü gibi fabrikada uygulanan programların öğretildiğini anlattı. Bu eğitimlerle öğrendiklerini fabrikada uygulama fırsatı bulduklarını söyleyen Alkan, "Bu süreçte yeni ve aşina olmadıkları problemleri çözmeyi, analitik yaklaşım içinde olmayı, planlama ve organizasyon yeteneğini geliştirmeyi ve takım çalışmasını deneyimliyorlar" dedi.

KADIN MÜHENDİSLER SAHADA

Proje mentörü Havva Nur Kurşun, üç aylık süreçte mentör olarak kursiyerlerin kişisel ihtiyaç ve taleplerini karşıladığını belirterek, üretim sahası ve teorik eğitim eğitimleri organize ettiğini kaydetti. Bu programda kadın kursiyerlerin de bulunduğunu ve aktif olarak üretim sahasındaki tüm alanlarda görev aldıklarını söyleyen Kurşun, "Montaj hattındaki kadın kursiyerlerimiz kaynak ve montaj yapıyor, elektrik tesisatı çekiyorlar. Ben de sahada çalışan bir kadın mühendis olarak bu projede yer almaktan mutluluk ve gurur duyuyorum" diye konuştu.

TEORİK BİLGİLER PRATİĞE DÖNÜŞTÜ

Projeye seçilen 2020 yılı mezunu genç mühendisler ise okulda öğrendikleri teorik bilgileri, fabrikada uygulamalarla pratiğe dökme şansı elde ettiklerini, yeni mezun olmalarına rağmen çok önemli tecrübe kazandıklarını anlattı. SDÜ Endüstri Mühendisliği mezunu Fatmanur Bütüner, "Tabi ki okulda eğitim aldık ama burada daha çok uygulamayla öğrenme fırsatımız oldu. Burada yalın üretim eğitimleri alıyoruz ve uygulama açısından çok gelişti" dedi.

Karabük Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu Mustafa Baysal, teorikte öğrendiği bilgileri pratiğe dökme şansı bulduğunu belirterek, "Kariyerime burada devam etmeyi planlıyorum. Kendimi burada daha çok geliştirebileceğimi düşünüyorum ve çok fazla şey öğrendim" dedi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu Seda Eskici, öğrencilik hayatında üretimle ilgili alanlarda bulunma fırsatı bulamadığını, bu projede yürüyen merdiven üretiminin tüm aşamalarında çalışma fırsatı bulduğunu anlattı.

Akdeniz Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğinden mezun Sena Yıldız, okulda edindiği teorik eğitimleri pratiğe dökme fırsatı bulduklarını belirterek, "Hedefim ar-ge biriminde devam etmek. El pratikliğimi geliştirmek için de vaktimi olabildiğince iyi değerlendiriyorum, önceden elime tornavida bile almamıştım diyebilirim" dedi.

Çeşitli üniversitelerden mezun Gökhan Dinçer, Muhammet Uysal, Anıl Can Polat ve Seher Çelik adlı genç mühendisler de üretimin her aşamasında görev alarak, okulda öğrendikleri teorik bilgileri pratiğe dönüştürme, işi mutfağında öğrenme şansı elde ettiklerini dile getirdi.

ANTALYA YENİ MEZUN MÜHENDİSLERE İŞ GARANTİLİ EĞİTİM PROJESİ
ANTALYA YENİ MEZUN MÜHENDİSLERE İŞ GARANTİLİ EĞİTİM PROJESİ
ANTALYA YENİ MEZUN MÜHENDİSLERE İŞ GARANTİLİ EĞİTİM PROJESİ
ANTALYA YENİ MEZUN MÜHENDİSLERE İŞ GARANTİLİ EĞİTİM PROJESİ

Mesleki Eğitim, Türkiye, Antalya, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA YENİ MEZUN MÜHENDİSLERE İŞ GARANTİLİ EĞİTİM PROJESİ - Son Dakika


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