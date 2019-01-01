Son Dakika Haberleri: Antalya Yeni Yıla Denizde Girdiler

Antalya Yeni Yıla Denizde Girdiler

2 saat önce

Yeni yıla denizde girdilerANTALYA'da bir grup vatandaş, 2019 yılını, Konyaaltı Sahili'nde denize girerek karşıladı.

Yeni yıla denizde girdiler

ANTALYA'da bir grup vatandaş, 2019 yılını, Konyaaltı Sahili'nde denize girerek karşıladı.

Antalya'da farklı mesleklerden 'Yaz Kış Denize Girenler' isimli grup, 2019 yılını, denize girerek karşıladı. Konyaaltı Sahili'nde 23.30'da bir araya gelen grup üyeleri, 8 derece olan havada ateş yakarak ısınmaya çalıştı. Saat 23.55'i gösterdiğinden grup üyeleri hep birlikte denize girdi. Soğuk havaya aldırış etmeden denize giren vatandaşlar, birkaç dakika denizde kaldıktan sonra koşarak yeniden yaktıkları ateşin başına döndü. Atatürk posteri de açan grup adına açıklama yapan Nail Avcı, 2019 yılını serinde havada, ancak sıcak Akdeniz'de karşılamaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Avcı, "Tüm dünyada daha çok demokrasi ve hoşgörü istiyoruz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:47 Kaynak: DHA

Antalya, Konyaaltı Sahili, Güncel
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