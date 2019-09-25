Son Dakika Haberleri: Antalya yerleşim yerleri ve tarım alanları yakınında makilik yangını
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Antalya yerleşim yerleri ve tarım alanları yakınında makilik yangını

1 saat önce

Yerleşim yerleri ve tarım alanları yakınında makilik yangınıAntalya'nın Kumluca ilçesinde yerleşim yerleri ve tarım alanlarının yakınındaki makilik alanda yangın çıktı.

Yerleşim yerleri ve tarım alanları yakınında makilik yangını

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yerleşim yerleri ve tarım alanlarının yakınındaki makilik alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.

Kumluca merkez Sarıcasu Mahallesi Darıyemezler sokaktaki makilik alanda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Kopan elektrik kablosundan çıkan kıvılcımın neden olduğu tahmin yangın, rüzgarın da etkisi büyüyerek çevreye yayıldı. Yerleşim yerleri ve seraların bulunduğu alandaki yangına ihbar üzerine Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 5 arazöz ve 20 orman işçisiyle Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 2 itfaiye aracı müdahaleye başladı. Bölgedeki elektrik akımı kesilirken, alevlerin kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

Öte yandan bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri de güvenlik önlemleri aldı.

Antalya yerleşim yerleri ve tarım alanları yakınında makilik yangını

Antalya, Kumluca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:56 Kaynak: DHA
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