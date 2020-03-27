ANTALYA Yeşil 'Eve Git' Kırmızı 'Evde Kal' - Son Dakika

Yeşil 'Eve Git' Kırmızı 'Evde Kal'

Antalya'da koronavirüs salgını nedeniyle 'Evde Kal Türkiye' kampanyası çerçevesinde Trafik ışıklarında anlamlı bir düzenleme yaptı. Farkındalık yaratması amacıyla yapılan çalışmayla sürücülere yeşil ışık yandığında 'Eve Git' kırmızı ışık yandığında ise 'Evde Kal' mesajı veriliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı'na bağlı Trafik şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs nedeniyle evinde kalması istenen vatandaşlar için farkındalık yaratan anlamlı bir çalışma yaptı. Buna göre, Antalya'nın ana güzergahları üzerinde yer alan ¬cadde ve bulvarlar üzerindeki trafik ışıklarında yeşil ışık yandığında 'Eve Git' kırmızı ışık yandığında ise 'Evde Kal' mesajı veriliyor.

SÜRÜCÜLER MEMNUN

Türkay Otel Kavşağı, Sağlık İl Müdürlüğü Kavşağı, Antalyaspor Kavşağı, Falez Kavşağı, Samanyolu Kavşağı, Güllük Kavşağı, Milli Egemenlik Caddesi ile Teomanpaşa Caddesi Kesişim Kavşağı'nda trafik ışıkları yeni sistem ile hizmet veriyor. Antalyalı sürücüler de farkındalık amacı oluşturan 'Evde Kal' uygulamasından oldukça memnun.