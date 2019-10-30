Son Dakika Haberleri: Antalya'yı Cumhuriyet meşaleleri aydınlattı
Son Dakika Genel Antalya'yı Cumhuriyet meşaleleri aydınlattı

Antalya'yı Cumhuriyet meşaleleri aydınlattı

32 dakika önce

Antalya'yı Cumhuriyet meşaleleri aydınlattı 600 metrelik Türk bayrağı binlerce Antalyalı tarafından taşındıANTALYA - Antalyalılar yaşlısıyla genciyle Cumhuriyetin 96'ncı yılında düzenlenen fener alayında buluştu.

Antalya'yı Cumhuriyet meşaleleri aydınlattı

600 metrelik Türk bayrağı binlerce Antalyalı tarafından taşındı

ANTALYA - Antalyalılar yaşlısıyla genciyle Cumhuriyetin 96'ncı yılında düzenlenen fener alayında buluştu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 96'ncı yılında tüm Türkiye'de coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle ülke genelinde pek çok etkinlik ve tören düzenlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Bayramını fener alayı ve Volkan Konak konseriyle bayramı kutladı. Ellerinde bayrak, döviz ve Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları bulunan binlerce Antalyalı, Konyaaltı Varyant'ta toplandı. Geniş güvenlik önlemi alan güvenlik güçleri, Seyir Terası mevkisinde bariyerler kurarak geçiş sırasında katılımcıların üst aramasını yaptı. Polis, caddeye açılan ara sokakları da güvenlik şeritleriyle kontrol altına aldı.

Ellerinde meşaleler ve 600 metrelik Türk bayrağını taşıyan Antalyalılar, Konyaaltı Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na hareket etti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, CHP Antalya Milletvekilleri Cavit Arı ve Çetin Osman Budak, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ve partililerin katıldığı fener alayına yol boyunca Konyaaltı Caddesi'ndeki apartmanlarda yaşayanlarda bayraklarıyla destek verdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyet Meydanında kurulan platformdan katılımcıları selamladı. Etkinlik çerçevesinde aynı gün akşamında Volkan Konak Cumhuriyet Meydanı'nda bir konser verecek.

Antalya'yı Cumhuriyet meşaleleri aydınlattı

Antalya, Genel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 10:12 Kaynak: İHA
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