Antalya'yı Fırtına Vurdu; Başına Sac Parçası Çarpan Berivan Öldü -Kumluca
22 dakika önce
Antalya'yı fırtına vurdu; başına sac parçası çarpan Berivan öldü (11)-KUMLUCA (URFA'DAN AİLESİYLE GELMİŞ)(Tür: Yurt)
Antalya
'yı fırtına vurdu; başına sac parçası çarpan Berivan öldü (11)-KUMLUCA (URFA'DAN AİLESİYLE GELMİŞ)
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 08:06 Kaynak: DHA
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