Antalya'yı Fırtına Vurdu; Başına Sac Parçası Çarpan Berivan Öldü (12)
21 dakika önce
BERİVAN'IN CENAZESİ ŞANLIURFA'YA GÖNDERİLDİKumluca'ya bağlı Narenciye Mahallesi'nde ailesiyle birlikte bahçede portakal topladıkları sırada oluşan hortumun taşıdığı sacın başına isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Berivan Karakeçi'nin cenazesi Kumluca Devlet Hastanesi'nden yakınları...
BERİVAN'IN CENAZESİ ŞANLIURFA'YA GÖNDERİLDİ Kumluca
'ya bağlı Narenciye Mahallesi'nde ailesiyle birlikte bahçede portakal topladıkları sırada oluşan hortumun taşıdığı sacın başına isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Berivan Karakeçi'nin cenazesi Kumluca Devlet Hastanesi
'nden yakınları tarafından alınarak, defnedilmek üzere Şanlıurfa
'ya gönderildi. Kumluca Devlet Hastanesi'ne giden Kaymakam Hakkı Uzun
, Belediye Başkanı Yusuf Göven ve diğer kamu kurumlarının temsilcileri aileye başsağlığı dilerken, cenazenin Şanlıurfa'ya gönderilmesi işlemlerini de yakından takip etti.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 08:08 Kaynak: DHA
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