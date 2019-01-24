Son Dakika Haberleri: Antalya'yı Fırtına Vurdu; Başına Sac Parçası Çarpan Berivan Öldü -Kemer

Antalya'yı Fırtına Vurdu; Başına Sac Parçası Çarpan Berivan Öldü -Kemer

11 dakika önce

Antalya'yı fırtına vurdu; başına sac parçası çarpan Berivan öldü (11)-KEMER (DRONE VE KAYBOLAN BUSE'NİN FOTOĞRAFLARI İLE)(Tür: Yurt)

Antalya'yı Fırtına Vurdu; Başına Sac Parçası Çarpan Berivan Öldü -Kemer, System.String[]
Antalya'yı fırtına vurdu; başına sac parçası çarpan Berivan öldü (11)-KEMER (DRONE VE KAYBOLAN BUSE'NİN FOTOĞRAFLARI İLE)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 08:17 Kaynak: DHA

Antalya, Güncel
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