Son Dakika Haberleri: Antalya'yı Fırtına Vurdu; Başına Sac Parçası Çarpan Berivan Öldü

Antalya'yı Fırtına Vurdu; Başına Sac Parçası Çarpan Berivan Öldü

1 saat önce

Kumluca'ya bağlı Narenciye Mahallesi'nde ailesiyle birlikte bahçede portakal topladıkları sırada oluşan hortumun taşıdığı sacın başına isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Berivan Karakeçi'nin cenazesi Kumluca Devlet Hastanesi'nden yakınları tarafından alınarak, defnedilmek üzere...

Kumluca'ya bağlı Narenciye Mahallesi'nde ailesiyle birlikte bahçede portakal topladıkları sırada oluşan hortumun taşıdığı sacın başına isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Berivan Karakeçi'nin cenazesi Kumluca Devlet Hastanesi'nden yakınları tarafından alınarak, defnedilmek üzere Şanlıurfa'ya gönderildi. Kumluca Devlet Hastanesi'ne giden Kaymakam Hakkı Uzun, Belediye Başkanı Yusuf Göven ve diğer kamu kurumlarının temsilcileri aileye başsağlığı dilerken, cenazenin Şanlıurfa'ya gönderilmesi işlemlerini de yakından takip etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 08:38 Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Kumluca, Devlet Hastanesi, Güncel
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