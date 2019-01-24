Son Dakika Haberleri: Antalya'yı Fırtına Vurdu; Başına Sac Parçası Çarpan Berivan Öldü (13)

Antalya'yı Fırtına Vurdu; Başına Sac Parçası Çarpan Berivan Öldü (13)

1 saat önce

AĞAÇ HAREKET HALİNDEKİ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİAntalya'da etkili olan 1 çocuğun yaşamını yitirdiği 1 genç kızın da derede kaybolduğu fırtınada ilginç bir olay yaşandı.

Antalya'yı Fırtına Vurdu; Başına Sac Parçası Çarpan Berivan Öldü (13), System.String[]
AĞAÇ HAREKET HALİNDEKİ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Antalya'da etkili olan 1 çocuğun yaşamını yitirdiği 1 genç kızın da derede kaybolduğu fırtınada ilginç bir olay yaşandı. Serik ilçesindeki Belek turizm merkezinde bugün yaşanan fırtına ve dolu yağışı sırasında devrilen ağaç, Kral Yolu'nda hareket halindeki bir otomobili adeta yuttu. Ağacın üzerine devrildiği otomobildekiler şans eseri olaydan yara almadan kurtulurken, araçta ise büyük hasar oluştu. Bu ilginç görüntü ise karşı yönden gelen ve olay sırasında fırtınayı cep telefonuna kaydeden bir kişi tarafından tesadüfen saniye saniye görüntülendi. Büyük korku ve paniğin yaşandığı olay sonrası bölgeye sağlık ekibi, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Tek yönlü ulaşıma kapanan karayolunda trafik akışı, devrilen ağacın çekilmesiyle normale döndü. 

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:06 Kaynak: DHA

Belek, serik, Antalya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Antalya Valisi, Hortum Dehşetiyle İlgili Açıklamada Bulundu: 1 Ölü, 11 Yaralımız Var Meteorolojiden Birçok İl İçin Kuvvetli Fırtına Uyarısı!

Hortumda Kaybolan Buse'nin Babası Dakikalar Önce 'Gelmeyin' Diye Uyarmış Muharrem İnce'den Devlet Bahçeli'nin 'Vay Densiz Vay' Sözlerine Yanıt
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 23:45:06. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'yı Fırtına Vurdu; Başına Sac Parçası Çarpan Berivan Öldü (13)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]