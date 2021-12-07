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Antalya'yı fırtına vurdu: Dalga boyu 3 metreyi aştı, köprü çöktü - Son Dakika

Antalya'yı fırtına vurdu: Dalga boyu 3 metreyi aştı, köprü çöktü

07.12.2021 14:33

Meteoroloji'nin 7 Aralık tarihi güncel hava raporunda 35 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarılarda bulunmasının ardından Antalya'da kuvvetli fırtına ve sağanak etkili oluyor. Fırtına sebebiyle dalgaların boyu 3 metreyi aşarken, ağaçlar söküldü, Konyaaltı'nda devam eden köprünün hemen yanına geçici olarak yapılan ve geçici olarak ulaşımı sağlayan yan yol ve köprü sel sularının altında kaldı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün verdiği 'turuncu kod'lu uyarının ardından gece saatlerinde Antalya'da fırtına etkili oldu. Sabah saatlerinde etkisini artıran fırtına nedeniyle kentin ana arterlerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Saatteki hızı 123 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi. İtfaiye ekipleri, ağaç devrilmesi ve çatı uçması ihbarlarına müdahale etti.

ANTALYA HAVALİMANI'NDA UÇAK SEFERLERİ AKSADI

Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluştu. Dalgaları izlemek isteyen bazı vatandaşlar, sahili kuş bakışı gören varyanta gelerek fotoğraf çektirdi. Fırtına nedeniyle kent merkezinde bir süper marketin önündeki çadırın yıkıldığı görüldü. Antalya Havalimanı'nda da uçak seferleri aksadı. Fırtına nedeniyle alana inemeyen uçaklar, başka kentlere yönlendirildi. Şiddetli fırtına nedeniyle Antalya Havalimanı'ndan kalkacak uçaklara da izin verilmedi.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından fırtına Antalya'yı vurdu: Dalga boyu 3 metreyi aştı, köprü çöktü

YARIN SABAHA KADAR SÜRECEK

Meteoroloji, fırtınanın hızının sabah saatlerinde en yüksek olduğu noktaları Kemer ilçesi Sığlık Feneri 123.8 km, Konyaaltı ilçesi Balıkçı Barınağı 110 km, Konyaaltı ilçe merkezi 90 km, Antalya kent merkezi 82.8 km olarak açıkladı. Antalya'nın batı yönündeki Kemer ilçesi ve çevresinde daha etkili olması beklenen fırtınanın yarın sabah saatlerinde dinmesi bekleniyor.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından fırtına Antalya'yı vurdu: Dalga boyu 3 metreyi aştı, köprü çöktü

"DALGALARIN BOYUTU 2-3 METREYİ BULMUŞ DURUMDA"

DHA muhabiri Alparslan Çınar, "Dalgaların boyutu 2-3 metreyi bulmuş durumda, ağaçlar söküldü. Fırtınanın hızının 100 kilometreyi bulması bekleniyor. Birçok ağaç şiddetli fırtınaya yenik düştü. Deniz çamura dönmüş durumda, oldukça zorlanıyoruz. Antalya'da kıyı kesimde son durum bu şekilde. Antalya Havalimanı'nda uçuşlara kısa süreliğine de olsa ara verildi" dedi.

HASTANENİN DIŞ CEPHESİ UÇTU

Fırtına nedeniyle Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde servislerin bulunduğu binanın dış cephe kaplamaları yerinden koptu. Sökülen kaplamalar ve beton parçaları otopark kısmına düştü. Otoparkın çevresi itfaiye ekibi tarafından güvenlik amaçlı kapatılırken, binadan sarkmakta olan kaplamaları onarım çalışmaları sürüyor.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından fırtına Antalya'yı vurdu: Dalga boyu 3 metreyi aştı, köprü çöktü

ÇOK SAYIDA AĞAÇ DEVRİLDİ

Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan reklam panoları da şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi. Tahta parçalarının etrafa uçuşması nedeniyle yoldan geçen araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçesinde çok sayıda ağaç devrildi. Caddelere devrilen ağaçlar trafiği aksatırken, park halindeki araçların üzerine devrilen ağaçlar hasara yol açtı. Kentin işlek bulvarlarındaki çöp konteynerleri ise fırtınayla birlikte savruldu. Yolda seyreden araç sürücüleri, aniden önlerine çıkan konteynerlere çarpmamak için çaba harcadı.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından fırtına Antalya'yı vurdu: Dalga boyu 3 metreyi aştı, köprü çöktü

KÖPRÜ ÇÖKTÜ

Konyaaltı ilçesinde Bahtılı- Çakırlar kara yolu üzerinde yapımı devam eden köprünün hemen yanına geçici olarak yapılan ve ulaşımı sağlayan yan yol sel sularının altında kaldı. Dağdan dere yatağına gelen sel sularına bir süre direnen asfalt yol, daha sonra parçalanarak suyla birlikte denize sürüklendi. Yol jandarma ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından fırtına Antalya'yı vurdu: Dalga boyu 3 metreyi aştı, köprü çöktü

ARAÇLAR YOLDA KALDI, EVLERİ SU BASTI

Antalya'da etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle yollarda olan sürücüler, zor anlar yaşadı. Antalya- Kemer kara yolundaki Batı çevre yolunun etrafında çok sayıda araç kalırken, bölgedeki evlerin zemin katlarını da su bastı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, çok sayıda ihbara gidiyor.

Öte yandan Konyaaltı ilçesinde Liman Mahallesi'ndeki sokaklarda suyun yüksekliği, 1 metreye ulaştı. Kızılarık Mahallesi'nde iş yerinin camları ise fırtına nedeniyle kırıldı. Döşemealtı ilçesi Nebiler Mahallesi'nde de metrekareye son 24 saate düşen yağış miktarı, 182 kilogramı geçti. Rüzgarın hızı öğle saatlerinde Kemer'de 130 km/saat, Konyaaltı'nda 115 km/saat ve Antalya Körfezi'nde 100 km/saat'e ulaştı.

Antalya'yı fırtına vurdu: Dalga boyu 3 metreyi aştı, köprü çöktü

Meteoroloji, Konyaaltı, Fırtına, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'yı fırtına vurdu: Dalga boyu 3 metreyi aştı, köprü çöktü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'yı fırtına vurdu: Dalga boyu 3 metreyi aştı, köprü çöktü - Son Dakika
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