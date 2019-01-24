Son Dakika Haberleri: Antalya'yı Hortum Vurdu: 11 Yaralı

Antalya'yı Hortum Vurdu: 11 Yaralı

2 saat önce

Antalya'nın Finike-Kumluca sahil karayolunda oluşan hortumda 11 kişi yaralandı.

Antalya'yı Hortum Vurdu: 11 Yaralı, System.String[]
Antalya'nın Finike- Kumluca sahil karayolunda oluşan hortumda 11 kişi yaralandı. Bazı binalar ile araçlar zarar gördü.

Öğlen saat 13.00 sıralarında Finike-Kumluca karayolunda başlayan hortum, portakal bahçelerine ve seyir halindeki araçlara zarar verdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike Hizmet Birimi binası ile parkta bulunan 30 araç kullanılamaz hale gelirken,

olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Hortum sırasında seralarda çalışırken yaralanan 5 kişi Finike Devlet Hastanesinde, 6 kişi ise Kumluca Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

O esnada olay yerinden geçen Finike Belediye Başkanı Kağan Osman Sarıoğlu da vatandaşlara yardımcı olmaya çalıştı. Olaydan duyduğu üzüntüyü dile getiren Başkan Sarıoğlu, ilçe genelinde incelemelerin sürdüğünü ifade etti.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, yaralanan vatandaşları Finike ve Kumluca'daki hastanelerde ziyaret etti. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:52 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Antalya'da Hortum Dehşeti! 13 Yaşındaki Bir Çocuk Hayatını Kaybetti Son Dakika! Antalya Valisi, Hortum Dehşetiyle İlgili Açıklamada Bulundu: 1 Ölü, 11 Yaralımız Var

Dehşete Düşüren Cinayet! Gelinin Altınları İçin Damadı Öldürdüler Cani Koca, 6 Çocuğunun Annesini "Beni Aldatıyorsun" Diyerek Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 17:52:08. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'yı Hortum Vurdu: 11 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]