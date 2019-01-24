Antalya
'yı hortum vurdu: 11 yaralı
ANTALYA - Antalya'nın Finike- Kumluca
sahil karayolunda çıkan hortumda 11 kişi yaralandı. Bazı binalar ile araçlar zarar gördü.
Öğlen saat 13.00 sıralarında Finike-Kumluca karayolunda başlayan hortum, burada bulunan portakal bahçelerine ve seyir halinde bulunan araçlara zarar verdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi
Finike Hizmet Birimi binası ile parkta bulunan 30 araç kullanılamaz hale geldi.
Hortumun bölgede 11 kişinin çeşitli yerlerinden yaralanmasına neden olduğu kaydedildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Hortum sırasında seralarda çalışırken yaralanan 5 kişi Finike Devlet Hastanesinde, 6 kişi ise Kumluca Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.
O esnada olay yerinden geçen Finike Belediye Başkanı Kağan Osman Sarıoğlu da vatandaşlara yardımcı olmaya çalıştı. Olaydan duyduğu üzüntüyü belirten Başkan Sarıoğlu, ilçe genelinde incelemelerin sürdüğünü ifade etti.
AK Parti Antalya Milletvekili
Atay Uslu, Finike ve Kumluca'daki hastanelerde olayda yaralanan vatandaşları ziyaret etti.