Son Dakika Haberleri: Antalya'yı Hortum Vurdu (6)

Antalya'yı Hortum Vurdu (6)

50 dakika önce

ANTALYA'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde oluşan hortumlar, yerleşim yerleri ile tarım ve sera alanlarına zarar verdi.

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ANTALYA'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde oluşan hortumlar, yerleşim yerleri ile tarım ve sera alanlarına zarar verdi.

Kumluca ilçesine bağlı Kum Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında denizde başlayan hortum, Narenciye Mahallesi'ne kadar, yaklaşık 5 kilometre karada ilerledikten sonra kayboldu. Bölgedeki bazı yerleşim yerleri, tarım ve sera alanlarının zarar gördüğü belirtildi. Hortum nedeniyle Kumluca Belediyesi Karatepe Spor Tesisleri'nin çatısı uçtu. Antalya- Kumluca karayolu, uçan çatı parçaları nedeniyle ulaşıma kapandı. Bölgeye Kumluca Belediyesi, itfaiye, 112 ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri yönlendirildi.

FİNİKE'DE DOLUNUN ARDINDAN HORTUM ÇIKTI

Finike ilçesinde de yaklaşık 15 dakikalık dolu yağışının ardından hortum oluştu. Sahilkent Mahallesi'nden denizde başlayan hortum, karada bir süre ilerledikten sonra kayboldu. Hortumun bölgedeki tarım alanlarında ve yerleşim yerlerinde zarara yol açtığı kaydedildi. - Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:42 Kaynak: DHA

Kumluca, Antalya, Güncel
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