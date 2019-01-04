Son Dakika Haberleri: Antalya'yı Konya'ya Bağlayan Bin 825 Metre Rakımlı Alacabel'de Kar Temizleme Çalışması

Antalya'yı Konya'ya Bağlayan Bin 825 Metre Rakımlı Alacabel'de Kar Temizleme Çalışması

1 saat önce

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda bin 825 metre rakımlı Alacabel'de Karayolları ekipleri kar temizleme çalışması yapıyor.

Antalya'yı Konya'ya Bağlayan Bin 825 Metre Rakımlı Alacabel'de Kar Temizleme Çalışması, System.String[]
Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolunda bin 825 metre rakımlı Alacabel'de Karayolları ekipleri kar temizleme çalışması yapıyor.

Akseki-Seydişehir karayolunda dün geceye kadar etkili olan kar yağışı nedeniyle yol kenarına yığılan ve yaklaşık yer yer 1-2 metre yüksekliği bulan karlar Karayolları Alacabel ekibi tarafından temizleniyor. Ekipler yığılan karları, kar püskürtme araçları ile yolun dışına atıyor. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:17 Kaynak: İHA

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