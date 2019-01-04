Antalya'yı Konya'ya Bağlayan Bin 825 Metre Rakımlı Alacabel'de Kar Temizleme Çalışması
1 saat önce
Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda bin 825 metre rakımlı Alacabel'de Karayolları ekipleri kar temizleme çalışması yapıyor.
Antalya
'yı Konya
'ya bağlayan Akseki- Seydişehir
karayolunda bin 825 metre rakımlı Alacabel'de Karayolları ekipleri kar temizleme çalışması yapıyor.
Akseki-Seydişehir karayolunda dün geceye kadar etkili olan kar yağışı nedeniyle yol kenarına yığılan ve yaklaşık yer yer 1-2 metre yüksekliği bulan karlar Karayolları Alacabel ekibi tarafından temizleniyor. Ekipler yığılan karları, kar püskürtme araçları ile yolun dışına atıyor. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:17 Kaynak: İHA
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