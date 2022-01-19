Antalya'yı Konya'ya bağlayan yol, 12 saatte ulaşıma açıldı - Son Dakika

ANTALYA'yı Konya'ya bağlayan ve yoğun kar yağışı nedeniyle dün ulaşıma kapanan Akseki- Seydişehir yolu, tuzlama ve kar kürüme çalışmalarının ardından 12 saat sonra yeniden açıldı.

Antalya'nın Akseki ilçesi ile Konya'nın Seydişehir ilçesi arasında yer alan, 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde dün etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Akseki-Seydişehir yolu, saat 19.00 sıralarında ulaşıma kapandı. Tipi nedeniyle görüş uzaklığı ise sıfırlandı. Akseki Bölge Trafik ekipleri, yolda güvenlik önlemi alırken, sürücülerin geçişine izin verilmedi. Sürücüler, araçlarıyla Akseki kavşağında beklerken, trafik ekipleri de dinlenme tesisine yönlendirdi.Karayolları ekiplerinin dünden beri sürdürdüğü çalışmaların ardından Akseki-Seydişehir yolu, bugün saat 07.00 sıralarında ulaşıma yeniden açıldı. Yolda tuzlama ve kar kürüme çalışmaları devam ederken, Alacabel'de kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı belirtildi.