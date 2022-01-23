ANTALYA'YI KONYA'YA BAĞLAYAN YOL ULAŞIMA KAPANDI - Son Dakika

Seydişehir yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Karayolları ekibinin tuzlama ve kürüme çalışması yaptığı yolun açılmasını bekleyen sürücüler Akseki Kavşağı'nda uzun araç kuyruğu oluşturdu.

Antalya'nın Akseki ilçesi ile Konya'nın Seydişehir ilçesi arasında yer alan, 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Akseki-Seydişehir yolu, saat 15.00 sıralarında ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri yolda tuzlama ve kürüme çalışması başlattı. Trafik ekipleri de Alacabel mevkisine yakaşık 40 kilometre uzaktaki Akseki Kavşağı'ndan sürücülerin Konya yönüne ilerlemesine izin vermedi. Ekipler, sürücülere yakındaki dinlenme tesislerine gitmeleri yönünde tavsiyede bulundu. Akseki Kavşağı'nda kar temizleme çalışmasının tamamlanmasını bekleyen sürücüler, uzun araç kuyruğu oluşturdu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Yarpuz Mahallesi'nde araçlarında bekleyen sürücülere gıda yardımında bulundu.