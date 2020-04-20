Antalya'yı nem bulutları kapladı - Son Dakika

ANTALYA'da, nem bulutları kentin üzerini kapladı. Yüzde 73 ölçülen nem oranıyla birlikte sıcak hava etkisini gösterdi.

Hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü Antalya'da, nem bulutları kentin üzerini kapladı. Nem kentte öğle saatlerinden itibaren etkisini artırırken, yüzde 73 olarak ölçüldü. Nem nedeniyle kent merkezinde görüş mesafesi ise düştü. Nem bulutları deniz üzerinde de etkili olurken, Beydağları ise bulutların arkasında kaldı.Kenti yukarıdan gören Kepez ilçesinden bakıldığında binalar siluet halinde görülürken, normal zamanlarda denizin görüldüğü noktalardan ise denizi görebilmek imkansızlaştı.