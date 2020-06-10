Antalya'yı nem bulutları kapladı - Son Dakika

Geçen ay, mayıs ayı sıcaklık rekorunun kırıldığı Antalya'da hava sıcaklığı 27 derece ölçülürken, nem oranı ise sabah saatlerinde yüzde 90 seviyelerine ulaştı. Yüksek nem nedeniyle kentin üzerini nem bulutu kapladı. Nem bulutları yer yer görüş mesafesini de düşürdü.

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