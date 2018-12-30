Son Dakika Haberleri: Antalya'yı Türkiye'nin Örnek Kentlerinden Biri Yaptık"

Antalya'yı Türkiye'nin Örnek Kentlerinden Biri Yaptık"

1 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, yaptıkları çalışmalarla Antalya'yı Türkiye'nin önde kentlerinden biri yaptıklarını belirterek, yeni yılın Antalya'nın her alanda yükselişini sürdüreceği ve dünya kenti olma noktasında yerini sağlamlaştıracağı bir yıl olacağını bildirdi.

Antalya'yı Türkiye'nin Örnek Kentlerinden Biri Yaptık
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, yaptıkları çalışmalarla Antalya'yı Türkiye'nin önde kentlerinden biri yaptıklarını belirterek, yeni yılın Antalya'nın her alanda yükselişini sürdüreceği ve dünya kenti olma noktasında yerini sağlamlaştıracağı bir yıl olacağını bildirdi.

Türel, yaptığı yazılı açıklamayla 2018 yılında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi ve yeni yıl hedeflerini aktardı.

Kentte ulaşımdan sağlığa, turizmden spora, kültürden eğitime birçok alanda ilklere imza attıklarını belirten Türel, Antalya'ya önemli kazanımlar sağladıklarını kaydetti.

Türel, Antalya'nın çevrecilik anlamında da gelinen noktada çöpünden elektrik üreten, güneş enerji santralleri sayesinde çiftçisine sulamada ücretsiz elektrik sağlayan, arıtılmamış tek damla atık suyu denize vermeyen bir kent haline geldiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Antalya, tarımıyla turizmiyle sanayisiyle ticaretiyle güçlü bir ekonomik yapıya kavuştu. Sizlerin bize verdiğiniz desteği her zaman yüreğimizde hissediyoruz. O yüzden Mevlana'nın bir sözünü daima kendime ilke edinmişimdir; 'Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşır.' der Hz. Mevlana. Ben de her hizmet ve projemde ortak duygularla hareket ettim. Büyük projeleri sizlere sordum, sizlerin 'evet yapalım' dediklerinize ben de 'evet' dedim. Bir olduk, biz olduk, bugünkü Antalya sizlerin sayesinde gerçekleşti."

Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirdikleri projeler ile Antalya'yı Türkiye'nin ve dünyanın örnek kentlerinden biri haline getirdiklerini ifade eden Türel, Kepez Santral'de Türkiye'nin en sorunsuz kentsel dönüşüm projesini hayata geçirdiklerini, Boğaçayı Projesi'nin ilk etabını tamamladıklarını, Konyaaltı Sahili'ni dünyanın en güzel sahillerinden biri haline getirdiklerini ve bu proje ile Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nden birincilik ödülü aldıklarını dile getirdi.

Dünya kenti Antalya

Türel, gönül belediyeciliğini kendilerine şiar edindiklerini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Gücümüz yettiği ve imkanlarımız elverdiği sürece toplumun her kesimine ulaştık. Büyük yatırımları hayata geçirirken engellilerimizi, bakıma muhtaç yaşlılarımızı, emeklilerimizi ve gözbebeğimiz çocuklarımızı asla unutmadık, hep yanlarında olmaya gayret gösterdik. Mavi Ev, Palyatif Bakım Merkezi, Evde Bakım, Hobi Bahçeleri gibi sosyal projeler ile gönüllere dokunduk. Toplumun tüm katmanlarının istediği gibi yaşadığı Antalya'da kış günlerinde mekansız vatandaşlarımıza sıcacık ortamlar hazırlarken sokak hayvanlarını bir dost olarak gördük ve onlara da çok güzel evler yaptık. Şehrimizin bütün ekonomik dinamiklerini projelerimizi gerçekleştirirken hak ettiği noktada ciddiyetle değerlendirdik. 'Tarım bu şehrin olmazsa olmazı' diyerek toptancı haller, mezbahalar, güneş enerji santrali, sulama projeleri ile çiftçi kardeşlerimizin yanında yer aldık, çiftçi kooperatiflerimize sulamada kullandığı elektriği bedava verdik. Esnafımızı da unutmadık. Cadde düzenlemelerimiz, cadde festivallerimiz ile ticaretin canlanmasına katkı sunduk."

Antalya'nın bugün yerlisiyle yabancısıyla herkesin kendi hayat tarzına uygun biçimde, rahat ve uyumlu yaşadığı bir şehir haline geldiğini aktaran Türel, şunları ifade etti:

"Antalya için yeni bir vizyonun, yeni bir şehircilik hamlesinin zamanı geldi. Antalya'yı Türkiye'nin örnek kentlerinden biri yaptık. Bu alanda rakipsiz olmayı, arayı açmayı sürdüreceğiz. 2019 yılı Antalya'nın her alanda yükselişini sürdüreceği ve dünya kenti olma noktasında yerini sağlamlaştıracağı bir yıl olacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 05:09 Kaynak: AA

Menderes Türel, Türkiye, Antalya, Güncel
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