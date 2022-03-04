Antalya'yı vuran hortumun seralara verdiği hasar böyle görüntülendi - Son Dakika

Antalya'yı vuran hortumun seralara verdiği hasar böyle görüntülendi

ANTALYA - Antalya'nın Aksu ilçesinden 2 gün önce yaşanan hortum seraları yerle bir ederken, maddi hasara yol açtı. Hortumun ardından yıkılan seralar ise havadan görüntülendi.

Aksu ilçesinde 2 Mart Çarşamba günü meydana gelen hortum, seraları yerle bir etti. Bölgede ekili alan ve ihracata gönderilecek seralarda ki çok sayıda ürün kullanılamaz hale geldi. Sera demirlerini yerinden söken, elektrik direklerini ve ağaçları deviren hortum ilçede yaklaşık 350 dekar örtü altı alanda hasara yol açtı. Bir evin çatısını uçuran hortum içeride yaşayanlara korku dolu anlar yaşatırken, hafif yaralanmalarına da sebep oldu.

Öte yandan, ilçede yıkılan seralar havadan görüntülendi. Yüzlerce dekar seranın yerle bir olduğu görüntülerde, maddi hasarın boyutu gözler önüne serildi.