Antalya Yılbaşı Klasiği 'Ptt' Cep Yakıyor

Yılbaşında 'Pijama, Terlik, Televizyon PTT' denilen, evde yeni yıl kutlamasının bedeli cep yakıyor.

Yılbaşında 'Pijama, Terlik, Televizyon PTT' denilen, evde yeni yıl kutlamasının bedeli cep yakıyor.



Yılbaşı akşamını evde geçirecek 4 kişilik ailenin çorba, pilav, salata, ana yemek ve düşük fiyatlı bir tatlıdan oluşan 'yeni yıl sofrası' için en az 80 lira harcaması gerekiyor. Sofranın et ya da hindi pişirilerek zenginleştirilmek istenmesi halindeyse minimum 200 liranın gözden çıkarılması gerekiyor.



KURUYEMİŞ HARCAMA MİKTARINI ARTIRIYOR



Evdeki yılbaşı yemeğinde, sofradan sonra televizyon karşısında kuruyemiş ve meyve yemek maliyeti artırıyor. Yılbaşı alışverişini pazardan yapan ailenin harcaması 1 kilogram ay çekirdeği, tuzlu fıstık ve leblebi karışımı için 25 lirayı bulurken, karışıma Antep fıstığı, kaju, fındık ve badem gibi çeşitler eklenince bu miktar 60 liraya çıkıyor. Yeni yıla girerken 1'er kilogram elma, armut, mandalina ve portakal gibi meyvelerin tüketilmesi durumunda ise en az 15 lira harcama yapmak gerekiyor. Evdeki eğlenceye muz, kivi, çilek ve ananas gibi meyve çeşitlerinin eklenmesiyle maliyet daha da yukarı çıkıyor.



SICAK AİLE SOFRASININ OLMAZSA OLMAZI



Yeni yıla sevdikleriyle evde girmeyi planlayanlar için Antalya'da çarşı ve pazarda kuruyemiş ile meyvenin kilogram fiyatları şöyle Kestane 20 lira, ay çekirdeği 18 lira, kabak çekirdeği 20 lira, mısır kavurga 16 lira, fıstık 18 lira, Antep fıstığı 70 lira, fındık 45 lira, leblebi 20 lira, badem 90 lira, ceviz içi 70 lira. Pazar tezgahlarındaki meyvenin kilogram fiyatları da şu şekilde Portakal 2 lira, mandalina 2 lira, ayva 3 lira, elma 3 lira, muz 5.5 lira, ananasın adedi 8 lira.



BOL ÇEŞİTLİ SOFRA 250, OTELLER 1000 LİRA



Yeni yıla evinde 'merhaba' diyecek 4 kişilik ailenin yaklaşık 80 lira harcama yapması kaçınılmazken, çeşidi bol sofralar için bu rakam 180 ila 250 lira arasında değişiyor. Antalya'da yeni yıla otellerde zengin yılbaşı menüsü ve sanatçı eşliğinde girmenin bedeli ise kişi başı ortalama 1000 liradan başlıyor.



PAZARDA YILBAŞI HAREKETLİLİĞİ



Pazarda kuruyemiş tezgahı sahibi Alican Sarılar, yılbaşı akşamı için alışveriş yapanların sayısındaki artışın satışlara olumlu yansıdığını söyledi. Yılbaşı hazırlığı için alışveriş yapanlardan Hafize Arıcan, pazar harcamasının 80 liraya mal olduğunu söyledi. Önceki yıllardaki gibi evde aile arasında yılbaşı kutlamalarını tercih ettiklerini dile getiren Arıcan, Otelde yılbaşı hiç kutlamadım. Yılbaşında sofra kuruyoruz, sarma, börek, tavuk ya da hindi hazırlıyoruz. Televizyon izleyerek çay, çerez faslından sonra tombala oynayarak, yılbaşını geçireceğiz. Eskiyi yaşatmamız lazım. Pazar harcaması kişinin ekonomik durumuna göre 20 lira da 200 lirayı da bulur dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Doğuş Grubu NTV Spor'un Ardından Kral TV'yi de Kapatıyor

Yeni Yıl Kampanyalarına Beyaz Eşya Damga Vurdu

AK Parti Aday Tanıtım Toplantısında Çıkan Gerginlik Sona Erdi! Kol Kola Fotoğraf Çektirdiler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Yılbaşında Ağır Tonajlı Araçların Şehir Merkezlerine Girişlerini Yasakladı