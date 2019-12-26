Antalya yılbaşında antalya'ya yoğun ilgi - - Son Dakika

Turizmin başkenti Antalya'da, yılbaşı tatili nedeniyle 5 yıldızlı otellerde yer kalmadı. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, Sanatçı konseri olan otellerimiz tamamen doldu. Butik oteller ise yüzde 90 doluluğa ulaştı. Birkaç güne onlar da dolacak dedi. Kentte, şehir içi otellerinde yer bulmak ise mümkün.

Dünyanın en önemli turizm merkezleri arasında yer alan ve tarihinde ilk kez 15 milyonu aşkın turist ağırlayan Antalya, yeni yılı karşılamak isteyen yerli ve yabancı turistlerle doldu taştı. İyi bir sezon geçiren Antalyalı turizmcilerin yüzü yılbaşında bir kez daha güldü.

POYD Başkanı ve Innvista Hotel Genel Müdürü Ülkay Atmaca, 2019'un beklentilerin üzerinde geçtiğini söyledi. 2019'da Türkiye için 50, Antalya için 16 milyon turist hedefleri olduğunu belirten Atmaca, kötü bir Nevruz bayramı ve Thomas Cook'un iflasına rağmen Türkiye için 52 milyonu Antalya için de 16 milyonu yakaladıklarını söyledi.

2020 İÇİN HEDEF YÜZDE 10-15 ARASI BÜYÜME

Gelen turistlerin geceleme sayısının düştüğünü ifade eden Atmaca, bunu da 'Z' kuşağının farklı ihtiyaçlar içinde olmasına ve insanların tercihlerinin değişmesine bağladı. Son zamanlarda alınan rezervasyonlarla gelecek yıl için yüzde 10 artış yakalayacakları öngörüsünde bulunduğunu belirten Atmaca, 2020'de Türkiye ve Antalya için yüzde 10'luk büyüme bekliyoruz. Bu çok rahat yakalanacak gibi görünüyor. Son zamanlarda alınan rezervasyonlara bakacak olursak iyi gidiyor. 2020'de Antalya için 17.5 milyon, Türkiye için 57 milyonları buluruz diyoruz dedi.

YILBAŞINDA BOŞ YER YOK

Yılbaşında tatil yapmak isteyenlerin adresi yine Antalya oldu. Aralık ayında dahi hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle Antalya'ya gelen yerli ve yabancı tatilciler, hem denize girilebilme hem de kent içinde aktivitelere katılabilme imkanı yakalıyor. Bu yılki yılbaşı rezervasyonlarının günler öncesinden yapıldığını ve yılbaşı programında konser olan otellerin tamamının dolduğunu aktaran Ülkay Atmaca, Kendi halinde daha butik hizmet veren oteller ise yüzde 90 doldu. Bir haftaya kadar butiklerin de tamamen dolacağını, yılbaşında yer olmayacağını söyleyeyim. En büyük talep de iç pazardan geldi. Yüzde 70'ini iç pazar doldurdu diyebilirim diye konuştu.

Calista Luxury Resort Genel Müdürü Ali Kızıldağ, 2019'da 2018'in rekorlarını kıran bir yıl geçirdiklerini söyledi. Türkiye ve Antalya'nın turizm sayılarında yüzde 15'leri geçen rakamlar olduğunu belirten Kızıldağ, 2023 hedeflerine çok yaklaştık. Türkiye turizm sektörü önceki yıllara oranla çok dinamizm kazandı. 2020 yılında tahmin ediyorum yine çift rakamlı bir büyüme yakalayacağız. Yine yüzde 15 büyürüz diye düşünüyorum dedi.

Otelin yılbaşı için dolduğunu da kaydeden Kızıldağ, Işın Karaca konseriyle yeni yıla giriş yapacaklarını, gece yarısına 10 dakika kala havuz başında kar yağdırıp yeni yılı misafirleriyle karlı hava eşliğinde karşılayacaklarını sözlerine ekledi.

TURİSTİ KENT MERKEZİNE GETİRECEK ETKİNLİK YOK

ATSO meclis üyesi ve 36'ncı Grup Oteller ve Benzer Konaklama Yerleri Meslek Komitesi Üyesi Alp Özel ise Antalya'ya gelecek misafirlere şehir içi otellerde her zaman kalacak yer olduğunu söyledi. Özel, Turiste gelmeyin yer yok demek yanlış. Yer var ancak turisti kente getirecek, dışarı çıkmasını sağlayacak etkinlik ve süsleme yok diye konuştu.