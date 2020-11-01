Antalya yılın ilk 10 ayında 3 milyon 276 bin turist ağırladı - Son Dakika

Antalya yılın ilk 10 ayında 3 milyon 276 bin turist ağırladı

01.11.2020 14:52
Antalya yılın ilk 10 ayında 3 milyon 276 bin turist ağırladı, System.String[]

Antalya, 1 Ocak-31 Ekim tarihleri arasında 3 milyon 276 bin 627 turist ağırladı.

Antalya, 1 Ocak-31 Ekim tarihleri arasında 3 milyon 276 bin 627 turist ağırladı. Rakamların milletlere göre dağılımında ise ilk sırada 1 milyon 402 bin 578 rakamıyla Ruslar yer aldı. Bu rakam, geçtiğimiz sene aynı tarihler arasında 14 milyon 696 bin 873 turist olarak gerçekleşmişti.

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 1 Ocak-31 Ekim tarihleri arasında kente gelen turist rakamlarını paylaştı. Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan turizm kenti Antalya, bu yıl 3 milyon 276 bin 627 turist ağırladı. Turistlerin milletlere göre dağılımında ise ilk sırada 1 milyon 402 bin 578 rakamıyla Ruslar yer alırken, Ukrayna ise 550 bin 306 rakamıyla ikinci sırada yer aldı. Kente gelen turist sayısı şöyle gerçekleşti:

"Almanlar 335 bin 485, 209 bin 975 İngiltere, 83 bin 996 Polonya, 61 bin 964 Belarus, 48 bin 429 İsviçre, 45 bin 614 Moldova, 44 bin 420 Romanya, 34 bin 710 Kazakistan, 27 bin 308 Hollanda, 23 bin 884 Sırbistan, 23 bin 479 Fransa,"

Geçtiğimiz turizm sezonunun aynı döneminde ise kente 5 milyon 414 bin 606 Rus, 799 bin 76 Ukraynalı, 2 milyon 508 bin 316 Alman, 686 bin 934 İngiliz, 535 bin 886 Polonya ve 167 bin 401 Belarus uyruklu turist gelmişti.

"Antalya çok önemli bir sınav verdi"

Rakamları değerlendiren Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, "Ekim ayında yaklaşık 700 bin misafirimiz geldi. Avrupa'daki ülkelerin aldığı kararlar neticesinde, ümidimiz olan Kasım ayında hareketlilik olmayacak gibi görünüyor. Antalya tahminimce 3 buçuk milyon turist rakamıyla sezonu kapatacak. Bize bu düşük bir rakam gibi gelebilir ama dünyada turizm hareketliliğin kısıtlandığı dönemde 3 buçuk milyon turistin şehre gelmesi oldukça önemli bir sayı ve başarı. Tarihimizin en kötü sezonunda bile 3 buçuk milyonla hareketlilik sağlandı. 100 binlerce insan işine devam edebildi. Antalya çok önemli bir sınav verdi. 2021 yılında da korona virüs hayatımızda olacak ama korona virüsle nasıl yaşayabiliriz, bunu test etmiş olduk. Herhangi bir fiyasko ve skandal olmadan sezonu bitirmiş olduk" dedi. - ANTALYA

Antalya yılın ilk 10 ayında 3 milyon 276 bin turist ağırladı
Antalya yılın ilk 10 ayında 3 milyon 276 bin turist ağırladı
Antalya yılın ilk 10 ayında 3 milyon 276 bin turist ağırladı
Antalya yılın ilk 10 ayında 3 milyon 276 bin turist ağırladı
Antalya yılın ilk 10 ayında 3 milyon 276 bin turist ağırladı
Antalya yılın ilk 10 ayında 3 milyon 276 bin turist ağırladı

Antalya, turist, Ocak, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Antalya yılın ilk 10 ayında 3 milyon 276 bin turist ağırladı - Son Dakika Ekonomi


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