Antalya yılın ilk gününde sahiller dolup, taştı - Son Dakika
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Antalya yılın ilk gününde sahiller dolup, taştı

6 saat önce

Yılın ilk gününde sahiller dolup, taştıAntalya'da yerli ve yabancı turistler, yeni yılın ilk günü güneşli havada denize girmenin keyfini çıkardı.

Yılın ilk gününde sahiller dolup, taştı

Antalya'da yerli ve yabancı turistler, yeni yılın ilk günü güneşli havada denize girmenin keyfini çıkardı.

Türkiye'nin birçok yerinde soğuk hava etkisini sürdürürken, Antalya'da hava sıcaklığı 16, deniz suyu sıcaklığı 17 derece ölçüldü. Güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, plajları, parkları doldurdu. Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde denize giren turistler, bir süre güneşlendi. Hayvanlarıyla sahillere gelenler gezip dolaşırken, bazıları da balık tuttu.

Güzel havanın tadını çıkaran Deniz Tatar, yeni yılda herkese mutluluk dilediğini belirterek, "Beni yağmur fırtına engellemiyor. Havuza girmektense denize giriyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor" dedi. Tatil için ailesiyle Rusya'dan gelen Vladimir Ivanov, "Antalya'ya aşık oldum. Hava güneşli de olunca denize girmek istedik" dedi.

Antalya yılın ilk gününde sahiller dolup, taştı

Türkiye, Antalya, Güneşli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 02:00 Kaynak: DHA
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