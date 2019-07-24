Son Dakika Haberleri: ANTALYA YOL ÇALIŞMASINDA, PATLAMAMIŞ HAVAN TOPU MERMİSİ BULUNDU
Son Dakika Güncel Haber

ANTALYA YOL ÇALIŞMASINDA, PATLAMAMIŞ HAVAN TOPU MERMİSİ BULUNDU

1 saat önce

ANTALYA'da, yol çalışması sırasında, patlamamış havan topu mermisi bulundu.

ANTALYA'da, yol çalışması sırasında, patlamamış havan topu mermisi bulundu. Mermi, bomba imha uzmanı tarafından kontrollü olarak patlatıldı.
Kepez ilçesi Kütükçü Mahallesi'ndeki yol çalışması sırasında Lütfi Ergin'in kullandığı kepçenin kovası, metal malzemeye takıldı. İş makinesinden inip kontrol eden Ergin, patlamamış havan topu mermisiyle karşılaştı. Mermiyi kumların arasından alıp paletin üzerine koyan Ergin, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gelen polis ekipleri çevre güvenlik önlemi alarak, bomba imha ekiplerini olay yerine çağırdı. Uzman ekip özel kıyafetlerini giydikten sonra fünyeyle havan topu mermisini kontrollü olarak patlatarak etkisiz hale getirdi.
Polis ekipleri imha edilen mermiyi incelenmesi için Kriminal Polis Laboratuvar Müdürlüğü'ne götürdü. Ekipler, yol çalışması yapılan alanda inceleme yaptı.
ANTALYA YOL ÇALIŞMASINDA, PATLAMAMIŞ HAVAN TOPU MERMİSİ BULUNDU
Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski belediye başkanına sokak ortasında silahlı saldırı Adnan Oktar suç örgütüne yönelik iddianame Pitbull cinsi köpeğe hamile kediyi parçalatan üç çocuk yakalandı Son Dakika! Diyarbakır'da EYP'li saldırı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 17:52:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ANTALYA YOL ÇALIŞMASINDA, PATLAMAMIŞ HAVAN TOPU MERMİSİ BULUNDU
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]