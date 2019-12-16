Antalya yol kenarında ağır yaralı bulunan genç kızı vuran zanlı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya yol kenarında ağır yaralı bulunan genç kızı vuran zanlı yakalandı - Son Dakika

Antalya yol kenarında ağır yaralı bulunan genç kızı vuran zanlı yakalandı

6 saat önce

Yol kenarında ağır yaralı bulunan genç kızı vuran zanlı yakalandıAntalya'nın Manavgat ilçesinde, yol kenarında ağır yaralı olarak bulunan R.A.'yı (16) silahla vurduğu belirlenen H.İ.S. (20) jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Yol kenarında ağır yaralı bulunan genç kızı vuran zanlı yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yol kenarında ağır yaralı olarak bulunan R.A.'yı (16) silahla vurduğu belirlenen H.İ.S. (20) jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Manavgat'ın Sarılar Mahallesi'nde 14 Aralık gece yarısı, silahla ateş edildiği ihbarı yapıldı. Hemen bölgeye giden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kenarında silahla başından ve karnından vurulmuş halde bir kız buldu. Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alınan yaralı kızın Antalya Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kalan R.A. olduğu tespit edildi.

Durumu ağır olan R.A., Manavgat'taki müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. R.A.'nın sağlık durumu ciddiyetini korurken, saldırganı belirlemek için Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı geniş çaplı araştırma başlattı.

Görgü tanıkları ve çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin H.İ.S. olduğunu belirledi. Takibe alınan H.İ.S.'yi dün akşam Manavgat'ın Eskihisar Mahallesi'nde yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri süren H.İ.S.'nin adliyeye sevk edileceği belirtildi.

(GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR)

HABER Mithat ABAKANMANAVGAT (Antalya), (DHA)

Antalya yol kenarında ağır yaralı bulunan genç kızı vuran zanlı yakalandı

Jandarma, Manavgat, Sarılar, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 01:32 Kaynak: DHA
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