Antalya yol kenarında ağır yaralı bulunan genç kızı vuran zanlı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya yol kenarında ağır yaralı bulunan genç kızı vuran zanlı yakalandı - Son Dakika

Antalya yol kenarında ağır yaralı bulunan genç kızı vuran zanlı yakalandı

6 saat önce

ANTALYA Yol kenarında ağır yaralı bulunan genç kızı vuran zanlı yakalandı.

ANTALYA Yol kenarında ağır yaralı bulunan genç kızı vuran zanlı yakalandı

Antalya yol kenarında ağır yaralı bulunan genç kızı vuran zanlı yakalandı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:19 Kaynak: DHA
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