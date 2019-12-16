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Antalya yol kenarında ağır yaralı bulunan genç kızı vuran zanlı yakalandı
6 saat önce
ANTALYA Yol kenarında ağır yaralı bulunan genç kızı vuran zanlı yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:19 Kaynak: DHA
ANTALYA Yol kenarında ağır yaralı bulunan genç kızı vuran zanlı yakalandı
Son Dakika Esenyurt'ta "kız kaçırma" meselesinde ortalık karıştı! Gelen mesajı gören anne sinir krizi geçirdi 16 yaşındaki kızı başından vurup yol kenarına atan şüpheli, saklandığı evde yakalandı Nepalli ev çalışanı "Şiddet görüyorum" diyerek şikayetçi oldu, işveren iddiaları yalanladı! Takip edildiğini sanan kadın ortalığı birbirine kattı