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ANTALYA YOLCU GİBİ BİNDİĞİ OTOBÜSTE HIRSIZLIK YAPTI

1 saat önce

Antalya'da kent içi özel halk otobüsünde yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yapan M.E, polis tarafından yakalandı.

Antalya'da kent içi özel halk otobüsünde yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yapan M.E, polis tarafından yakalandı. M.E'nin son 5 ay içinde biri İngiliz turist olmak üzere iki kişiden 150 İngiliz paundu ve 2 bin 300 Türk lirası aldığı ortala çıktı.
Yankesicilik olayları, çeşitli tarihlerde Antalya'da Büyükşehir Belediyesi'ne ait özel halk otobüsünde meydana geldi. Biri İngiliz turist olmak üzere 2 kişinin 150 paunt ve 2 bin 300 lirasının çalınmasının ardından harekete gelen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarını M.E'nin gerçekleştirdiğini tespit edip operasyonla yakaladı. Sağlık kontrolü sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen M.E'nin, birçok suçtan da kaydının olduğu belirlendi. M.E, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
ANTALYA YOLCU GİBİ BİNDİĞİ OTOBÜSTE HIRSIZLIK YAPTI
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:10 Kaynak: DHA
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