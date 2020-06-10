ANTALYA Yolcu otobüsüyle servis minibüsü çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

Kaza, sabah 09.30 sıralarında Döşemealtı İlçesi Akdeniz Bulvarı Odabaşı Kavşağı'nda meydana geldi. Iğdır 'dan Antalya 'ya gelen Kesin Tugay'ın kullandığı 34 BN 6967 plakalı yolcu otobüsü, kavşak içerisinde 07 ENG 51 plakalı boş servis minübüsüyle çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü Rahmi Yılmaz hayatını kaybetti. Otobüsteki 5 yolcu ve sürücü, kazayı yara almadan atlattı.

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