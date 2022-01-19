Antalya yolu 14 saat sonra trafiğe açıldı - Son Dakika

KONYA'yı Antalya'ya bağlayan, dün yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Alacabel mevkiindeki yol 14 saat sonra ulaşıma açıldı.

Seydişehir-Antalya kara yolunun Alacabel mevki dün saat 18.00 sıralarında yoğun kar ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı. Seydişehir-Antalya yolu, yapılan çalışmalar sonucu 14 saat sonra bugün saat 08.00 sıralarında tamamen trafiğe açıldı. Kara yolları ekiplerinin sabahın ilk ışıklarına kadar yaptığı çalışmalarda Seydişehir ilçesinde bekletilen araçlar, Antalya istikametine doğru hareket etti. Polis ekipleri olası kazadan dolayı yolun kapanma ihtimaline karşı, sürücülerin dikkatli olmaları ve araçlarında zincir bulundurmaları uyarısında bulundu.