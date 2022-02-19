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KONYA-ANTALYA YOLUNDA KAR YAĞIŞI ULAŞIMI AKSATIYOR - Son Dakika

KONYA-ANTALYA YOLUNDA KAR YAĞIŞI ULAŞIMI AKSATIYOR

19.02.2022 00:43

Antalya karayolu Alacabel Mevkiinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle TIR'ların geçişine izin verilmiyor.

KONYA- Antalya karayolu Alacabel Mevkiinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle TIR'ların geçişine izin verilmiyor.

Seydişehir Antalya kara yolunda, saat 21.00 sıralarında başlayan ve etkisini arttıran yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımın aksamasına neden oluyor.  trafik ekiplerince, Marangozlar Kavşağı'nda TIR'ların geçişine izin verilmiyor. Özellikle 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde Karayolu ekipleri yolu trafiğe açık tutabilmek için aralıksız kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

KONYA-ANTALYA YOLUNDA KAR YAĞIŞI ULAŞIMI AKSATIYOR
KONYA-ANTALYA YOLUNDA KAR YAĞIŞI ULAŞIMI AKSATIYOR
KONYA-ANTALYA YOLUNDA KAR YAĞIŞI ULAŞIMI AKSATIYOR
KONYA-ANTALYA YOLUNDA KAR YAĞIŞI ULAŞIMI AKSATIYOR
KONYA-ANTALYA YOLUNDA KAR YAĞIŞI ULAŞIMI AKSATIYOR
KONYA-ANTALYA YOLUNDA KAR YAĞIŞI ULAŞIMI AKSATIYOR
KONYA-ANTALYA YOLUNDA KAR YAĞIŞI ULAŞIMI AKSATIYOR
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KONYA-ANTALYA YOLUNDA KAR YAĞIŞI ULAŞIMI AKSATIYOR KONYA-ANTALYA YOLUNDA KAR YAĞIŞI ULAŞIMI AKSATIYOR Konya-Antalya kara yolu çekici türü araçların geçişine kapatıldı Konya-Antalya kara yolu çekici türü araçların geçişine kapatıldı Antalya-Konya karayolu yoğun kar ve tipi sebebiyle tırların geçişine kapatıldı Antalya-Konya karayolu yoğun kar ve tipi sebebiyle tırların geçişine kapatıldı

Antalya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KONYA-ANTALYA YOLUNDA KAR YAĞIŞI ULAŞIMI AKSATIYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: KONYA-ANTALYA YOLUNDA KAR YAĞIŞI ULAŞIMI AKSATIYOR - Son Dakika
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