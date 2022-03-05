ANTALYA YOLUNDA SİS ETKİLİ OLDU - Son Dakika
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ANTALYA YOLUNDA SİS ETKİLİ OLDU

05.03.2022 11:37

Antalya karayolunda yoğun sis etkili olurken, görüş mesafesinin 30 metreye kadar düşmesi, sürücülere zor anlar yaşattı.

Antalya karayolunda yoğun sis etkili olurken, görüş mesafesinin 30 metreye kadar düşmesi, sürücülere zor anlar yaşattı.

Sabah saatlerinde Afyonkarahisar- Antalya karayolunda yoğunlaşan sis, trafiği olumsuz etkiledi. Yolda görüş mesafesi 30 metrey1e kadar düştü. Afyonkarahisar- Antalya karayolunun özelikle Başağaç rampasında ve Damlalı boğazında etkili olan sisin sürücülere zor anlar yaşattı. Kavşaklarda önlem alan polisler, sürücüleri olası kazalara karşı dikkatli olmaları, takip mesafelerini korumaları, araç farlarını yakmaları yönünde uyardı.

ANTALYA YOLUNDA SİS ETKİLİ OLDU
ANTALYA YOLUNDA SİS ETKİLİ OLDU
ANTALYA YOLUNDA SİS ETKİLİ OLDU

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Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA YOLUNDA SİS ETKİLİ OLDU - Son Dakika


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