Antalya yolunda sis, ulaşımı aksattı - Son Dakika

Antalya yolunda sis, ulaşımı aksattı

29.12.2020 13:25
Antalya yolunda sis, ulaşımı aksattı, System.String[]

Antalya yolunda etkili olan sis nedeniyle görüş uzaklığı, 20 metreye kadar düştü.

Antalya yolunda etkili olan sis nedeniyle görüş uzaklığı, 20 metreye kadar düştü. Acıpayam ve Serinhisar ilçelerinde ise yer yer 5 metreye kadar düşen görüş uzaklığında sürücüler, araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

Denizli'de, yüksek kesimlere yağan sağanağın ardından sis oluştu. Denizli- Antalya yolunda sabah saatlerinde başlayan sis, ulaşımı olumsuz etkiledi. Cankurtaran mevkisinde yoğun sis nedeniyle görüş uzaklığı, 20 metreye düştü. Acıpayam ve Serinhisar ilçelerinde ise görüş uzaklığı yer yer 5 metreye kadar indi. Sürücüler, araçlarıyla yolda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı sürücüler, yol kenarında durup, sisin kalkmasını bekledi. Sisin etkili olduğu bölgelerde trafik akışının olumsuz etkilenmemesi için ekipler önlem aldı.


Antalya yolunda sis, ulaşımı aksattı
Antalya yolunda sis, ulaşımı aksattı
Antalya yolunda sis, ulaşımı aksattı
Antalya yolunda sis, ulaşımı aksattı

Serinhisar, Acıpayam, Denizli, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya yolunda sis, ulaşımı aksattı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD'de bir markette çıkan kavga gündem yarattı: Irkçı ifadeler kullanan adamın yüzüne teneke kutuyla vurdu PSG'de teknik direktör Thomas Tuchel ile yollar ayrıldı Türk araştırmacı, keçi sütünden Kovid-19'a karşı ilaç adayı moleküller geliştiriyor Eşi kanlar içerisinde buldu! Dolandırılmayı hazmedemeyince mesaj bırakıp intihar etti Uyuşturucu bağımlısı koca, eşini başından vurarak öldürdü 'Yeşil altın' olarak bilinen avokado yağının litresi 250 TL'den satılıyor Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü İşçiler gözlerine inanamadı! Canlı güvercinleri poşete koyup çöpe atmışlar
Fenerbahçe, Max Kruse'yle tazminat konusunda anlaşmaya vardı Fenerbahçe, Max Kruse'yle tazminat konusunda anlaşmaya vardı         
13:22
Son Dakika! AYM'den Osman Kavala kararı: Kişi hürriyeti ve güvenliği ihlal edilmedi Son Dakika! AYM'den Osman Kavala kararı: Kişi hürriyeti ve güvenliği ihlal edilmedi         
13:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mesaiye Emine Erdoğan ve baktığı 'Leblebi' uğurladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mesaiye Emine Erdoğan ve baktığı 'Leblebi' uğurladı         
12:31
Bahçeli'nin çağrısının altında bu anket mi yatıyor? İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 15'e dayandı Bahçeli'nin çağrısının altında bu anket mi yatıyor? İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 15'e dayandı         
12:12
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'ye konuk olan Hülya Avşar, kıyafetiyle nefes kesiyor Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'ye konuk olan Hülya Avşar, kıyafetiyle nefes kesiyor         
12:05
Babacan, kardeşinin başörtüsü taktığı için 3 kez üniversiteden uzaklaştırıldığını anlatırken gözyaşlarına boğuldu Babacan, kardeşinin başörtüsü taktığı için 3 kez üniversiteden uzaklaştırıldığını anlatırken gözyaşlarına boğuldu         
11:56
WhatsApp yılbaşından itibaren iOS 9 ve Android 4.0.3 yazılımlı cihazlarda çalışmayacak WhatsApp yılbaşından itibaren iOS 9 ve Android 4.0.3 yazılımlı cihazlarda çalışmayacak         
11:32
Son Dakika: 2021 Motorlu Taşıt Vergisi ücretleri belli oldu! En yüksek 50 bin 17 lira olacak Son Dakika: 2021 Motorlu Taşıt Vergisi ücretleri belli oldu! En yüksek 50 bin 17 lira olacak         
10:49
Kara para operasyonu! Ünlü iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da dahil olduğu 19 kişiye gözaltı kararı Kara para operasyonu! Ünlü iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da dahil olduğu 19 kişiye gözaltı kararı         
10:30
Prof. Dr. Orhan Şen: Türkiye 2030 yılında su fakiri bir ülke olacak Prof. Dr. Orhan Şen: Türkiye 2030 yılında su fakiri bir ülke olacak         
10:06
Kendisinden 9 yaş büyük olan Dilara Aksüyek ile aşk yaşayan Onur Bay, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu Kendisinden 9 yaş büyük olan Dilara Aksüyek ile aşk yaşayan Onur Bay, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu         
10:04
TRT muhabiri Çin aşılarının önünde poz verdi, fotoğraftaki ilaç firması detayı dikkat çekti TRT muhabiri Çin aşılarının önünde poz verdi, fotoğraftaki ilaç firması detayı dikkat çekti         
09:53
Son dakika: Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların aylıkları erken ödenecek Son dakika: Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların aylıkları erken ödenecek         
09:41
Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kredilerde yüzde 100'e varan faiz indirimi uygulayacak Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kredilerde yüzde 100'e varan faiz indirimi uygulayacak         
09:39
Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi         
09:05
Kuyumculardan vatandaşa uyarı: İnternetten aldığınız altın düşük ayarlı veya bakır olabilir Kuyumculardan vatandaşa uyarı: İnternetten aldığınız altın düşük ayarlı veya bakır olabilir         
08:30
Hastasının son isteğini yerine getirdiğini, kendisi de koronayı yenince öğrendi Hastasının son isteğini yerine getirdiğini, kendisi de koronayı yenince öğrendi         
08:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2020 13:43:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya yolunda sis, ulaşımı aksattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei