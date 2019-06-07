Son Dakika Haberleri: Antalya yolunda tatilcilere "Afyon çiçeği" sürprizi
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Antalya yolunda tatilcilere "Afyon çiçeği" sürprizi

35 dakika önce

Ramazan Bayramı tatilini Antalya'da geçirmeyi tercih eden tatilciler, Konya-Antalya kara yolu çevresinde açan Afyon çiçeği sürprizi ile karşılaşıyor.

Antalya yolunda tatilcilere
Ramazan Bayramı tatilini Antalya'da geçirmeyi tercih eden tatilciler, Konya-Antalya kara yolu çevresinde açan Afyon çiçeği sürprizi ile karşılaşıyor.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde yol kenarındaki Afyon tarlalarını gören ziyaretçiler, Boyalı mevkisinde özel araçları veya tur otobüsleri ile kısa bir süre mola veriyor.
Mor ve beyaz renkte açan çiçeklerin fotoğrafını çeken ziyaretçiler, rengarenk tarlalarda vakit geçirdikten sonra tekrar yolculuklarına devam ediyor. Haşhaş tarlalarının ziyaretçileri arasında tur otobüsleri ile yolculuk eden yabancı turistlerin çokluğu da dikkati çekiyor.
Afyon bitkisi olarak da bilinen haşhaş, Seydişehir'in bazı bölümlerinde Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) denetimi altında yetiştiriliyor.
Mayıs ayının ortasından itibaren çiçek açmaya başlayan tarlalar, Konya-Antalya güzergahını kullananlara renkli manzara eşliğinde seyahat imkanı sunuyor.
"Gerçekten muhteşem bir manzara"
Mardin'den 9 günlük bayram tatili için ailesi ile Antalya'ya giden ve dönüş yolunda haşhaş tarlalarında mola veren Sadık Davut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yolculuk ederken, burada çiçek bahçesi ile karşılaştık. Gerçekten muhteşem bir manzara. Fotoğraf çekerek bu anı ölümsüzleştirmek istedik." dedi.
Ankara'dan gelen Abdullah Ünal ise amatör olarak fotoğraf çektiğini belirterek, "Haşhaş tarlasını görünce renkler beni çağırdı. Yoldan çıkaran görüntüler var ya işte onlardan birini görünce durdum. Böyle durumlarda kızım bana 'İşte bizimki yine başladı.' diye takılıyor. Çok güzel, muhteşem bir manzara. Fotoğraf çekmeden geçmek olmazdı." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 04:30 Kaynak: AA
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