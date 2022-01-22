KONYA'yı Antalya'ya bağlayan kara yolunda, yoğun kar yağışı etkili oluyor. Polis, Seydişehir ilçesinden Antalya yönüne gidecek sürücülerin geçişine izin vermiyor.
İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan Konya-Antalya kara yolunda, 1825 metre rakıma sahip Alacabel mevkisinde, sabaha karşı başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Bölgede kar kalınlığı, 1 metreye ulaştı. Seydişehir ilçesi çıkışında önlem alan polis, sürücülerin Antalya yönüne geçişine izin vermiyor. Karayolları ekipleri ise bölgede kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Antalya yolunda ulaşıma 'kar' engeli - Son Dakika