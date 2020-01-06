Antalya yolunda ulaşımı aksatıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya yolunda ulaşımı aksatıyor - Son Dakika

Antalya yolunda ulaşımı aksatıyor

6 saat önce

BURDUR'un Çeltikçi ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Burdur- Antalya yolunda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Antalya yolunda ulaşımı aksatıyor, System.String[]

BURDUR'un Çeltikçi ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Burdur- Antalya yolunda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Burdur'da bu sabah saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Özellikle Çeltikçi ilçesinde şiddetini artıran yağış nedeniyle Burdur- Antalya yolunun 1225 rakımlı Çeltikçi Beli'nde ulaşımda aksamalar meydana geldi. Araçların ilerlemekte güçlük çektiği bölgede ekipler yol açma ve tuzlama çalışmaları başlattı.

Burdur kent merkezinde ise ağır tonajlı araçların Antalya yoluna geçişine izin verilmedi. Diğer araçların ise geçişine kontrollü olarak izin veriliyor.


Çeltikçi, Antalya, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:53 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ankara kar altında
Antalya'da futbola fırtına arası Boca Juniors'ın Mauricio Isla'yı kadrosuna katmak istediği iddia edildi Ankara'da bir yolcu, karın üstünde kaymaya başlayan minibüsten aşağı atladı

Son Dakika Haberleri
17:27 SULTANBEYLİ'DE OKULUN RÖGARI TAŞTI; DERSLERE ARA VERİLDİ - Son Dakika
17:27 İstanbul'da sağanak yağış ve fırtına olumsuz etkiledi - Son Dakika
17:27 Kar topu oynayıp, poşetle karda kaydılar - Son Dakika
17:26 ARNAVUTKÖY'DE AĞAÇ YOLA DEVRİLDİ - Son Dakika
17:26 CHP'li Öztrak: Mehmetçiğimizi oraya göndermek macera - Son Dakika
15:58 Otobüste 4 kilo esrarla yakalanan kadın adliyeye götürülürken güldü - Son Dakika
15:48 Vatandaşlar tarafından ıslıklanan CHP'li belediye başkanına partisi de tepki gösterdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 17:29:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya yolunda ulaşımı aksatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]