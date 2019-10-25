ANTALYA-YÖREX'te gastronomi kenti farkı

YÖREX'te gastronomi kenti farkı

Antalya'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'na (YÖREX), gastronomi kenti Gaziantep standı damga vurdu. Baklavasından gastromozaiğe, bakır ürünlerinden sedef kakmalara her ürün ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde, TOBB'un desteğiyle bu yıl 10'uncusu düzenlenen YÖREX, ANFAŞ Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. 'Sizin oraların nesi meşhur' sloganıyla 23-27 Ekim tarihleri arasında açık kalacak YÖREX'te, Türkiye'nin dört bir yanından gelen şehirler stant kurdu.

YÖRESEL FISTIKLARLA YAPILAN EŞSİZ TAT 'BAKLAVA'

Gastronomi kenti Gaziantep, yöresel lezzetleri ve coğrafi işaretli ürünleriyle ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Günlük baklavalar fuarda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Baklava ustası Mehmet Kıraç (45), herkesin baklava yapamayacağını, ustalık gerektiren bir iş olduğunu belirtti. Kıraç, 'Baklava ustası kolay yetişmiyor. Tamamen el emeği gerektiren ürünler. Yöresel fıstıklar zamanında toplanıp baklavada kullanılıyor. Baklavada kullandığımız yağ ise Urfa yöresine ait. Diğer baklavalardan ayıran özellik ise malzeme ve işçilik birleştiği zaman ortaya bu eşsiz tat çıkıyor. Baklava her yerde vardır fakat Gaziantep'te biraz farklıdır. Taş yerinde ağarır derler. Bu güzel tatları yemek için Gaziantep'e bekliyoruz dedi.

BAKIRA İŞLENEN GAZİANTEP MOTİFLERİ

Gaziantep standında el emeğiyle işlenen bakır çaydanlıklar, tepsiler, cezveler, kahve bardakları da dikkati çekiyor. Göz kamaştıran ürünlerin tek tek işlendiğini belirten bakır ustası Eyyüp Yol (37), 'Bakır üzerine özenle işlenen işlemelerin coğrafi patenti Gaziantep'e aittir. Bütün şehirlerden ayıran en büyük özellik ise bakırın özüne işlenen bu motiflerdir. Bakırın ana madenine işlendiği için yıllar geçse de bu işçilik hiçbir zaman kaybolmaz. Bakır zaten bir maden olduğu için özellikle üzerinde işçilik ön planda olması gerekiyor. Çünkü sanat işçilikle güzelleşir diye konuştu.

AHŞAP ÜZERİNE İŞLENEN SEDEFLER

Ahşap üzerine özenle işlenen sedeflerden, duvar süsü, ayna, mücevherat kutusu gibi ürünler ise eşsiz güzelliği ile fuarın en dikkat çekici ürünleri arasında yer alıyor. Muhteşem Yüzyıl ve Diriliş Ertuğrul gibi dizilerde kullanılan taht gibi ürünlerin sedef kakma sanatıyla işlendiğini belirten Ahmet Bıyık (52), filmler ve diziler için özel ürünler yaptığını belirtti. Bıyık, 'Öncelikle ham ceviz ağacına desenler çizip sarı telkarileri işleriz. Ardından sedef işlenecek yerleri 3 milim kadar aşağıya indirerek oyarız. Oyduğumuz yerlere tek tek istiridye kabuğu yani sedefleri yerleştiririz. Yaptığımız ürünün rengi açık olursa, ahşabı yakar ateşle renk veririz. Sonrasında cila vururuz. Mücevherat kutusu veya tesbih kutusu yapacaksak, içini de kadifeyle kaplarız. Ahşap olan her türlü ürüne bu sedefleri işleyebiliriz dedi.

YÖRESEL MALZEMEDEN GELEN MOZAİK

Gaziantep'in önemli değerleri arasında yer alan gastronomi ve mozaiğini birleştiren ürünler ise standı görenleri şaşırttı. 14 yıldır mozaikle uğraşan Gülçin Sökücü (43), doğal taş, cam ve birçok malzemeden mozaikler yaptığını söyledi. Çalışmalarında gastronomi ile mozaiği yan yana getirdiğini belirten Sökücü, fasülye, mercimek, nohut, karabiber, tarhana, Antep fıstığı gibi ürünler kullandığını söyledi. Sökücü, 'Görmüş olduğunuz mozaikler alışagelmiş değildir. Bu Gastromozaik'tir. Kentimizin yöresel yiyeceklerin bir araya gelerek oluşturduğu resim sanatıdır. Gaziantep gastronomi kenti olduğu için yurt dışı ve yurt içinde çok sayıda fuara katılıyoruz. Tabaklarda servis etmektense, mozaikle zenginleştirip daha güzel görsel şölen hazırlıyoruz dedi.