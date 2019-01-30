Son Dakika Haberleri: Antalya Yüksek Gerilim Hattı Bakımı Yaparken Akıma Kapılıp Öldü

Antalya Yüksek Gerilim Hattı Bakımı Yaparken Akıma Kapılıp Öldü

52 dakika önce

Yüksek gerilim hattı bakımı yaparken akıma kapılıp öldüAntalya'nın Manavgat ilçesinde yüksek gerilim hattında bakım yapan Oğuzhan Demirhan (21), akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Yüksek gerilim hattı bakımı yaparken akıma kapılıp öldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yüksek gerilim hattında bakım yapan Oğuzhan Demirhan (21), akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Manavgat'ta, yüksek gerilim hattı bakımı yapan firmada çalışan Oğuzhan Demirhan ve ikiz kardeşi Metehan Demirhan, bugün saat 11.30 sıralarında bakım ve onarım için Karacalar Mahallesi'ne geldi. Bakım için direğe tırmanan Oğuzhan Demirhan, akıma kapılarak ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülen Oğuzhan Demirhan, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Demirhan'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Diğer yandan Oğuzhan Demirhan'ın sosyal medya hesabında çalışırken çektiği çok sayıda fotoğraf ve video paylaştığı görüldü. Oğuzhan Demirhan'ın yüksek gerilim hattı üzerindeyken 'Aşkın tarifi olmaz', Biz yaşadıklarımızı unuttuk. Siz gördüklerinizi anlatmaya devam edin. Hayat yaşamasını bilene güzel' paylaşımları dikkati çekti.

Demirhan, yüksek gerilim hatlarında bakım yaparken çektiği videolarda ise Arkadaşlar ekmek parası kolay değil, işlerimizi böyle yapıyoruz. Tek bir duam var; can yakanların da canı yansın. En sevilesi iş şeklindeki ifadeleri yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 06:04 Kaynak: DHA

Antalya, Manavgat, Güncel
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