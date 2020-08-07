ANTALYA Yükte hafif, pahada ağır malzemeler çalmış - Son Dakika

Yükte hafif, pahada ağır malzemeler çalmış

ANTALYA'da plaj ve evlerden hırsızlık yaptığı belirlenen E.E. (22), polis tarafından yakalandı. Şüphelinin yükte hafif, maddi değeri yüksek malzemeler çaldığı ortaya çıktı. Hırsızlık olayları üzerine harekete geçen Muratpaşa ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bölgede geniş çaplı araştırma başlattı. Bölgede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, hırsızlık şüphelisinin E.E. olduğunu belirledi. Polis operasyonla şüpheliyi adresinde gözaltına aldı. Yükte hafif, maddi değeri yüksek cep telefonu, bilgisayar gibi malzemeleri çaldığı belirtilen E.E., emniyletteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli hakkında 16 dosyadan işlem yapıldığı belirtildi.