Antalya yunanistan'dan meis'e asker ve hücumbot takviyesi-ek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya yunanistan'dan meis'e asker ve hücumbot takviyesi-ek - Son Dakika

Antalya yunanistan'dan meis'e asker ve hücumbot takviyesi-ek

6 saat önce

ANTALYA Yunanistan'dan Meis'e asker ve hücumbot takviyesi-EK.

ANTALYA Yunanistan'dan Meis'e asker ve hücumbot takviyesi-EK

Antalya yunanistan'dan meis'e asker ve hücumbot takviyesi-ek

Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:00 Kaynak: DHA
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