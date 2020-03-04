Son Dakika › Güncel › Antalya yunanistan'dan meis'e asker ve hücumbot takviyesi-ek - Son Dakika
Antalya yunanistan'dan meis'e asker ve hücumbot takviyesi-ek
6 saat önce
ANTALYA Yunanistan'dan Meis'e asker ve hücumbot takviyesi-EK.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:00 Kaynak: DHA
ANTALYA Yunanistan'dan Meis'e asker ve hücumbot takviyesi-EK
Son Dakika Yunanlılar tarafından vurulan göçmen yaşadıklarını anlattı Muhsin Ertuğral, Milli Takım Uluslararası Teknik Danışmanı oldu İran'da koronavirüs nedeniyle futbol maçları ertelendi Meclis'teki yumruklu kavganın en net görüntüleri ortaya çıktı